Доктор назвал полезный для мозга сорт сыра

Ученые давно спорят о пользе сыра для здоровья — все из-за противоречивых результатов исследований. Однако доктор медицинских наук, нейрохирург Милл Этьен уверен — проблема в том, что сыры бывают разные и некоторые из них полезнее других. Так, в научной работе из Японии, где авторы изучали влияние на организм различных видов, а не просто сыров в целом, говорится, что сыр фета и сыр чеддер улучшают память и когнитивные функции.

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«При выборе сыра с учетом пользы для мозга выбирайте сыры с меньшим содержанием насыщенных жиров, в том числе такие сыры, как моцарелла и фета», — советует доктор Этьен.



Дело в том, что существует связь между диетой с высоким содержанием насыщенных жиров и повышенным риском развития деменции. И если мягкие сыры не принесут пользы, то по крайней мере не навредят.