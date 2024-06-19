Фермер рассказал, почему нельзя хранить арбуз в холодильнике

Что может быть лучше прохладного арбуза летом? Похоже, только арбуз комнатной температуры.

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«Фрукты и овощи, которые хорошо растут в жаркую погоду, обычно не любят храниться в холодильнике», — рассказала изданию Simply Recipes фермер Ингрид Абрахам.



Заметим, что этой «нелюбви» существует научное объяснение. В случае длительного хранения при низкой температуре вкус, текстура и питательная ценность начинают ухудшаться, пускай и увеличивается срок хранения.

Дело в том, что арбузы содержат ликопин — каротиноид, который может помочь бороться с повреждением клеток в нашем организме. Согласно исследованию, в котором эксперты сравнивали арбузы, выдержанные при разной температуре, показало, что наибольшее количество ликопина содержат экземпляры, хранившиеся при комнатной температуре.

Специалисты рекомендуют есть арбузы как можно скорее: чем ближе к дате сбора, тем вкуснее они будут. А если вы любите именно охлажденные арбузы, не переживайте — нет ничего плохого в том, чтобы поставить арбуз в холодильник за пару часов до употребления.