Простой рецепт детокс-смузи для очищения организма и похудения
Детокс-смузи — идеальный коктейль для очищения организма. Весь секрет в том, что за счет обилия нутриентов и клетчатки он стабилизирует работу ЖКТ. Приводим рецепт фруктово-овощного смузи, который поможет улучшить пищеварение.
Ингредиенты
- Шпинат — 1 стакан;
- Зеленое яблоко — 1 шт.;
- Огурец — 1 шт.;
- Сельдерей — 1 стебель;
- Лимон — ½ шт.;
- Имбирь — по вкусу;
- Вода (обычная или кокосовая) — ½ стакана;
- Лед.
Способ приготовления
Выжмите ½ лимона в отдельную миску.
Нарежьте яблоко, огурец и сельдерей. Пересыпьте их в чашу блендера, следом всыпьте ломтик имбиря, листья шпината и лед. Залейте водой и соком лимона.
Измельчите. Смесь должна получиться однородной.
При желании чуть охладите детокс-смузи для очищения организма в холодильнике.
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