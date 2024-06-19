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Простой рецепт детокс-смузи для очищения организма и похудения

Детокс-смузи — идеальный коктейль для очищения организма. Весь секрет в том, что за счет обилия нутриентов и клетчатки он стабилизирует работу ЖКТ. Приводим рецепт фруктово-овощного смузи, который поможет улучшить пищеварение.

Простой рецепт детокс-смузи для очищения организма и похудения
© unsplash

Ингредиенты

  • Шпинат — 1 стакан;
  • Зеленое яблоко — 1 шт.;
  • Огурец — 1 шт.;
  • Сельдерей — 1 стебель;
  • Лимон — ½ шт.;
  • Имбирь — по вкусу;
  • Вода (обычная или кокосовая) — ½ стакана;
  • Лед.

Способ приготовления

Выжмите ½ лимона в отдельную миску.

Нарежьте яблоко, огурец и сельдерей. Пересыпьте их в чашу блендера, следом всыпьте ломтик имбиря, листья шпината и лед. Залейте водой и соком лимона.

Измельчите. Смесь должна получиться однородной.

При желании чуть охладите детокс-смузи для очищения организма в холодильнике.

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Еда