Рецепт варенья из абрикосов на зиму

Варенье из абрикосов: рецепт заготовки на зиму
Абрикосы укрепляют организм, выводят из него холестерин, улучшают работу кровеносной системы. Поэтому приготовить из этих плодов что-то на зиму — хорошая идея. Делимся легким рецептом варенья из абрикосов.
Ингредиенты
- Абрикосы — 1 кг;
- Сахар — 1 кг;
- Вода — 150 мл;
- Лимонная кислота — по вкусу.
Способ приготовления
Для начала разберите абрикосы: для варенья нужны только крепкие, свежие абрикосы. Не используйте слишком мягкие, испорченные или недозрелые плоды!
Положите плоды в емкость с холодной водой минут на пять. Тщательно промойте абрикосы, высушите.
Разрежьте их на две части, уберите косточки.
Отправьте в подходящую емкость — например, глубокую миску. Посыпьте сахаром. Если хотите кислинку, добавьте немного лимонного сока или кислоты.
С помощью погружного блендера доведите ингредиенты до пюреобразного состояния.