Рецепт варенья из абрикосов на зиму

Абрикосы укрепляют организм, выводят из него холестерин, улучшают работу кровеносной системы. Поэтому приготовить из этих плодов что-то на зиму — хорошая идея. Делимся легким рецептом варенья из абрикосов.

© unsplash

Ингредиенты

Абрикосы — 1 кг;

Сахар — 1 кг;

Вода — 150 мл;

Лимонная кислота — по вкусу.

Способ приготовления

Для начала разберите абрикосы: для варенья нужны только крепкие, свежие абрикосы. Не используйте слишком мягкие, испорченные или недозрелые плоды!

Положите плоды в емкость с холодной водой минут на пять. Тщательно промойте абрикосы, высушите.

Разрежьте их на две части, уберите косточки.

Отправьте в подходящую емкость — например, глубокую миску. Посыпьте сахаром. Если хотите кислинку, добавьте немного лимонного сока или кислоты.

С помощью погружного блендера доведите ингредиенты до пюреобразного состояния.