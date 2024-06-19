Диетолог назвала арбуз высокоуглеводной ягодой

Член Национального общества диетологов Юлия Зинченко заявила, что арбуз — это высокоуглеводная ягода с обилием сахарозы и фруктозы.

«Этот сладкий десерт может резко увеличить уровень глюкозы в крови, который спровоцирует выброс инсулина и далее приступ голода. Фрукты — это замечательная история, но если переборщить с ней, то возникает инсулинорезистентность, которая приводит к ожирению», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».



По её словам, в этом и заключается недостаток арбуза: люди часто не замечают, как съедают половину плода за один раз.

Поэтому, отметила Зинченко, разгрузочный день на арбузах — один из самых вредных советов для похудения.



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