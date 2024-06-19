В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мороженое

Мороженое – популярное в летний сезон лакомство. На полках магазинов представлен широкий ассортимент мороженого: от фруктового до сливочного, с разными вкусами и добавками. В управлении Роспотребнадзора по Ростовской области рассказали, на что следует обратить внимание при покупке этой сладости.

«В составе мороженого, независимо от вида, много сливок и молока, богатых полезным молочным жиром, который легко усваивается организмом. В продукте содержатся кальций, магний, калий, фосфор, железо, L-триптофан, который стимулирует выработку серотонина – гормона радости», – рассказали специалисты.



Мороженое может производиться из растительных и молочных жиров. В обоих случаях это должно быть указано на этикетке. Вес порции должен быть написан в граммах, так как сведения об объеме в миллилитрах не отражают фактическую массу лакомства, сообщили в управлении.

Для сохранения мороженого в составе допускаются натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и другие.

По способу производства мороженое делится на два типа: мягкое и закаленное. При втором варианте лакомство должно храниться при соблюдении определенной температуры. Срок годности у такого мороженого дольше. А вот мягкое мороженое будет храниться меньше.

«Мороженое должно сохранять свою первоначальную форму. Деформация указывает на то, что был нарушен режим хранения. Если оно подвергалось разморозке и повторно замораживалось, это негативно скажется не только на вкусовых качествах продукта, но и на его безопасности», – рассказали в Роспотребнадзоре.



На упаковке также должны быть указаны состав, производитель и его адрес, дата производства, срок годности и температура хранения. Если маркировка стерта, размыта или нечитабельна, специалисты рекомендуют отказаться от покупки.