Диетолог назвал худшие напитки для фигуры

При соблюдении диет нужно тщательно выбирать не только продукты питания, но и напитки. На этом настаивает диетолог Дуэйн Меллор, представляющий Астонский университет в Британии.

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По словам специалиста, часто в них содержится большое количество калорий, которые обязательно отразятся на фигуре. При этом самыми вредными диетолог считает сладкие сидры и крепкое пиво.

Так, сидр богат сахаром, поэтому его калорийность в среднем составляет 117 ккал на 100 мл напитка.

Что касается пива, чем крепче напиток, тем калорийнее он будет. Так, диетолог рассказал, что в одной бутылке такого напитка может содержаться до 290 калорий. Это больше, чем в большинстве десертов.

Еще одна причина, по которой при употреблении спиртных напитков появляется лишний вес – закуски, поданные к ним. В сочетании с крепким пивом или сидром это получается высококалорийная трапеза.

Но не все спиртные напитки имеют высокую калорийность. По словам врача-диетолога Анны Белоусовой, к низкокалорийным напиткам можно отнести сухие вина.

«Полусладкое, сладкое и крепленое вино — это совершенно «не диетические» напитки», — подчеркнула она.



Также к низкокалорийным напиткам относится шампанское, в котором содержится почти суточная норма сахара. Несмотря на это, калорийность напитка составляет всего 100 калорий.

К числу низкокалорийных спиртных напитков помимо прочего отнесли спритцер, сочетающее белое вино с газированной водой, текилу и мескаль. Их можно употреблять даже при соблюдении диет, заверили эксперты.

Ранее эксперты рассказали, какие продукты не сочетаются с алкоголем.