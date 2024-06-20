Вкус энергии: пять продуктов, помогающих бороться с усталостью

Не только сладости способны активно восполнять энергию. Более полезные продукты справляются с этим даже лучше.

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Бессонная ночь или слишком загруженный рабочий день могут стать причиной усталости и/или недомогания. Как быстро восстановить силы и обеспечить организм необходимой энергией? Эти продукты помогут оперативно взбодриться и избавиться от желания поспать:

Лимон

Этот цитрус вполне может заменить кофе. Когда необходимо собраться с силами — выпейте воду с лимоном. Витаминный напиток быстро повысит уровень энергии. Аромат лимонов успокаивает и поднимает настроение, поскольку он лёгкий и свежий. Цитрусовая вода также повышает устойчивость организма к вирусам и инфекциям, налаживает пищеварение, выводит токсины. Кто сказал, что живой воды, нередко упоминаемой в сказках, не существует?..

Бананы

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Яркие сладкие плоды, как известно, богаты клетчаткой, витамином B6 и калием — этот важный минерал приводит в норму уровень жидкости в организме, поддерживает энергию в течение дня. Бананы, кроме всего прочего — источник марганца, который стабилизирует деятельность нервной системы. Ежедневное употребление бананов противопоказано лишь людям с сахарным диабетом.

Авокадо

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Растительные жиры, клетчатка, витамины, минералы — сплошная польза от употребления авокадо! Содержащиеся в нём витамины группы В помогут снизить возбудимость нервной системы, что крайне важно при усталости.

Семена чиа

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Семена чиа заряжают энергией, поскольку в них сбалансированы белки и жиры. Добавляйте их в каши, йогурты или смузи — даже небольшое количество этого продукта ощутимо взбодрит вас.

Горький шоколад

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Таковым считается шоколад, в котором не менее 60–80% какао. Он сполна обеспечивает организм калием, железом, кальцием, цинком и магнием. Также в этой сладости много алкалоидов — они прогоняют сонливость. Шоколад бодрит «здесь и сейчас» не хуже кофе или зелёного чая, поскольку содержит кофеин (в других видах шоколада — молочном, белом — его нет)