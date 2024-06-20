Биолог рассказал, как выбрать самый вкусный и качественный сыр

При выборе сыра в первую очередь нужно обращать внимание на правильность рисунка и формы, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. Она отметила, что поверхность продукта не должна быть слишком яркой — это свидетельствует о наличии красителя.

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"Натуральный сыр имеет ровный рисунок и сохраняет форму. Поверхность продукта не должна быть слишком яркой — это свидетельствует о наличии красителя. Если вы сложили кусочек сыра и он треснул — это показатель, что производитель «сдобрил» сыр сухим молоком и пальмовым маслом. Фальсификат также трескается на воздухе", — подчеркнула Лялина.



По ее словам, проверить качество сыра можно, промокнув его бумажной салфеткой: если выделился жир, в продукте присутствует растительное масло. Эксперт напомнила, что распознать подделку способна УФ-лампа.

"Поместите сыр под УФ-лампу. Если видите желтый цвет, сыр натуральный. Другие цвета сообщают — у вас в руках фальсификат. Ну и важно ориентироваться на цену. Натуральный сыр не может стоить меньше, чем компоненты, из которых он изготовлен", — подытожила Лялина.



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