Самарские студенты создали карманного "нутрициолога"

В мире, где скорость и удобство являются ключевыми факторами, студенты Самарского университета имени Королёва разработали умное приложение, которое призвано облегчить жизнь каждому любителю вкусно поесть. ChefAI - это приложение для смартфонов, которое, словно персональный шеф-повар, подскажет, какие блюда можно приготовить из имеющихся дома продуктов.

Приложение использует технологию искусственного интеллекта, а именно обученную нейросетевую модель YOLOv8. Пользователю достаточно просто навести камеру смартфона на содержимое холодильника или показать смартфону чек из магазина. ChefAI сразу же распознает продукты и предоставит список рецептов различных блюд, которые можно приготовить из найденных ингредиентов. ChefAI учитывает не только наличие продуктов, но и индивидуальные предпочтения пользователя. В приложении можно задать определенные настройки, например, общую калорийность, если вы хотите питаться правильно и сбалансировано. ChefAI подберёт рецепты, соответствующие желаемому калоражу.

Также оно учитывает вкусовые предпочтения, если вы любите острое, сладкое или кислое. В приложении можно указать свои любимые вкусы, и ChefAI предоставит соответствующие рецепты. Там учтены диетические требования: следуете веганской, вегетарианской или безглютеновой диете? ChefAI учтёт все ваши потребности и предложит соответствующие блюда. Имеете ограничения в питании по рекомендации врача? В ChefAI можно добавить необходимые инструкции, и приложение подберёт рецепты, соответствующие медицинским предписаниям.

На данный момент ChefAI доступно только для смартфонов на Android, но разработчики планируют сделать приложение мультиплатформенным. Это означает, что в будущем им смогут пользоваться владельцы устройств на iOS и других платформах. Приложение ChefAI имеет большой потенциал для того, чтобы изменить подход к приготовлению еды. Оно может помочь сэкономить время и деньги, позволить экспериментировать с новыми рецептами и улучшить качество питания. В будущем разработчики планируют добавить в приложение ещё больше функций, что сделает его ещё более полезным и удобным. В целом, ChefAI - это яркий пример того, как технологии могут упростить жизнь и сделать её ярче.