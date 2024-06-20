Готовим традиционную китайскую сладость танхулу

Танхулу сегодня пользуется огромной популярностью и является для жителей Китая неотъемлемой частью их богатой культуры. Приготовить такие лакомства не сложно, а уж как порадуются полезным леденцам дети!

Без танхулу не обходится ни одно народное гуляние в Китае. Еще бы, ведь приготовить «засахаренные фрукты на палочке» совсем не сложно, а радости они дарят немало. К слову, с появлением этого лакомства связана одна очень красивая легенда.

Однажды заболела любимая жена императора Гуан-Цзуна. Она не могла есть и была очень слаба, но придворные лекари ничего не могли поделать. Тогда Гуан-цзун решил обратиться к народной медицине и пригласил ведающего в травах целителя, обещавшего вылечить императрицу всего за пару недель.

Лекарством для жены императора стали сахар и красный боярышник. Все, что требовалось от женщины — ежедневно съедать по 10 засахаренных ягод. Конечно, рецепт вызывал сомнения, но попытаться император все же решил. Чудесным образом его возлюбленная пошла на поправку, а лакомство стало излюбленным десертом во всей стране.

Шли годы и века и теперь на шпажки нанизывают не только боярышник, но и любые ягоды или кусочки фруктов. Итак, что вам понадобится, чтобы приготовить танхулу?

Ингредиенты:

Клубника — 150 г.

Мандарины — 150 г.

Виноград — 150 г.

Сахар — 400 г.

Вода — 240 мл.

Процесс приготовления:

Удалите плодоножки клубники. Очистите мандарины и разделите их на дольки. Обсушите эти ингредиенты и виноград бумажными полотенцами.

Насадите на деревянные шпажки не более трёх ягод или долек.

Соедините в кастрюле сахар и воду. После закипания нагревайте около 10 минут, пока температура смеси не достигнет 148 °C.

Опустите палочки в горячую карамель так, чтобы она покрыла фрукты и ягоды.

Выложите десерт на силиконовый коврик или пергамент. Дождитесь, пока сахарное покрытие застынет.