Рецепт малосольных помидор на газировке

Малосольные помидоры — это лучшая летняя закуска. Особенно если помидоры свои и растут в огороде. Вот рецепт невероятно вкусных помидоров на газированной воде.

Для этого возьмите помидоры небольшого размера, отделите от ветки и тщательно промойте. В заранее подготовленную кастрюлю положите перец горошком, листья черной смородины, соцветие укропа и чеснок, желательно побольше.

Далее берем и каждый помидор прокалываем зубочисткой несколько раз или делаем разрезы крест-накрест. На полтора килограмма помидоров потребуется литр газированной воды и три столовые ложки соли. Воду с солью перемешать и залить в кастрюлю с помидорами. Оставляем все на сутки. Малосольные помидорчики готовы!

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