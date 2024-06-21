Баклажаны по-корейски на зиму: опытные хозяйки делают вкуснятину только так
Ни одно застолье не обходится без закусок. Одну из таких можно приготовить на зиму. Особенно вкусно она получится из домашних овощей со своего огорода.
Рецепт баклажанов по-корейски. Баклажаны нарезаем соломкой, складываем в миску, засыпаем солью, перемешиваем и убираем на один час. Болгарский перец также нарезаем соломкой, а лук — полукольцами, морковь натираем на терке.
Спустя час баклажаны отжимаем, затем обжариваем на масле до румяной корочки. Далее измельчаем чеснок, нарезаем петрушку. В миске соединяем морковь, перец, лук, горячие баклажаны, чеснок и зелень, соль, сахар, приправы для корейской моркови и столовую ложку куркумы, вливаем уксус, хорошо перемешиваем и настаиваем несколько часов.
После этого перекладываем в банки, слегка притрамбовывая. Накрываем банки крышками и стерилизуем 30 минут с момента закипания. По истечении времени закатываем банки, переворачиваем и укутываем до остывания.
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