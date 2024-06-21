Гастроэнтеролог объяснил, почему магазинный майонез безопаснее домашнего

Гастроэнтеролог Сергей Вялов в эфире передачи «Что за?» рассказал, что домашний майонез может быть опаснее покупного. Магазинная версия содержит в себе консерванты и стабилизаторы, которые не дают соусу испортиться.

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— Многие стараются сделать домашний майонез полезным, но он очень быстро выйдет из строя. Если уж вы хотите, чтобы у вас был майонез, то только магазинный с консервантами и стабилизаторами. И это полезно, чтобы не отравиться, — пояснил медик.



Вялов добавил, что особую угрозу для здоровья домашний майонез может представлять в жаркую погоду. При высоких температурах лучше не брать соус с собой на природу, ведь существует риск, что он прокиснет.

Стоит воздержаться от чрезмерного потребления кетчупа и майонеза. Об этом предупредила врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Вкусная заправка — это 70 процентов успеха всего блюда. Стоит рассмотреть более оригинальные соусы, чем магазинный майонез. Такими советами поделилась нутрициолог Дарья Киселева. Например, можно разнообразить заправку пряностями.