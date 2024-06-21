Врач объяснила, какая соль полезнее: гималайская или морская

Разнообразие соли на прилавках может сбить с толку. Кажется, на сегодняшний день морскую и розовую гималайскую соль найти даже проще, чем йодированную поваренную. Но есть ли между ними принципиальная разница? На этот вопрос ответила диетолог Кортни Пелитера в интервью изданию Parade. Состав у них действительно разный.

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«В большинстве случаев, в зависимости от источника, гималайская соль содержит больше железа, кальция и магния. В морской соли больше калия, но также содержится больше кальция и магния, чем в обычной поваренной соли», — объяснила эксперт.



Однако содержание калия, железа, кальция, магния и других минералов настолько мало по сравнению с рекомендуемой суточной нормой, что вид соли не имеет принципиального значения для здоровья.

Специалист посоветовала остановиться на том виде, который больше нравится вам и вашей семье. При этом злоупотреблять солью нельзя, какой бы она ни была. Всемирная организация здравоохранения рекомендует придерживаться ограничения примерно в 5 граммов в день. Это одна чайная ложка без горочки.