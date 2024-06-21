Опрос показал отношение россиян к заготовкам на зиму

Свыше 50% опрошенных россиян делают домашнюю консервацию, свидетельствуют данные опроса KP.RU. Респонденты уточнили, что солят и маринуют грибы, помидоры, огурцы, а также делают овощные ассорти и варенье в большом объеме, чтобы хватило до конца зимы.

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На этой неделе компоты с черешней уже закрутили. Огурцы вчера начали. Понемногу каждый день что-то заготавливаем, — рассказала одна из участниц исследования.

Еще 17% отвечающих заметили, что заготавливают в банках только любимые виды лакомства, например варенье. При этом 13% участников опроса указали на то, что в их семьях ранее делали большие запасы, но теперь они предпочитают покупать заготовки в магазине. Оставшиеся 14% респондентов сообщили, что не закрывают банки, так как не умеют это делать или просто не любят. Всего в опросе приняли участие 5,2 тысячи человек.

Нутрициолог Ирина Писарева ранее предупредила, что заболеть ботулизмом можно и при употреблении домашних заготовок, например от консервированных грибов. Она добавила, что токсины содержатся в земляных овощах и опасны при плохом мытье грибов. Врач обратила внимание на то, что бактерия, которая содержится в банке, будет прогрессировать в тепле и без кислорода.