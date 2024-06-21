Морковь, лимон и масло: готовим летний суп гаспачо
Вот и настал сезон летних первых блюд.
Делимся рецептом легкого холодного супа гаспачо являющегося символом андалузской кухни.
Этот освежающий суп-салат богат клетчаткой, витаминами и антиоксидантами.
Ингредиенты:
- Помидоры — 800 г.
- Огурец — 1 шт.
- Морковь — 3 шт.
- Перец сладкий — 1/2 шт.
- Лук красный — 1/3 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Лимонный сок — 3 ст. л.
- Вода — 100 мл.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
Овощи нарежьте небольшими кусочками.
Сложите в чашу блендера. Добавьте лимонный сок, воду, масло, соль и перец. Взбейте.
Перед подачей уберите в холодильник на 2–3 часа.