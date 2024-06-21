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Морковь, лимон и масло: готовим летний суп гаспачо

Вот и настал сезон летних первых блюд.

Морковь, лимон и масло: готовим летний суп гаспачо
© Eva.ru

Делимся рецептом легкого холодного супа гаспачо являющегося символом андалузской кухни.

Этот освежающий суп-салат богат клетчаткой, витаминами и антиоксидантами.

Ингредиенты:

  • Помидоры — 800 г.
  • Огурец — 1 шт.
  • Морковь — 3 шт.
  • Перец сладкий — 1/2 шт.
  • Лук красный — 1/3 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Лимонный сок — 3 ст. л.
  • Вода — 100 мл.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Овощи нарежьте небольшими кусочками.

Сложите в чашу блендера. Добавьте лимонный сок, воду, масло, соль и перец. Взбейте.

Перед подачей уберите в холодильник на 2–3 часа.

Еда