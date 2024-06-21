Способ выбрать по-настоящему спелое манго

Многие полагаются на цвет фрукта, однако румяный бок не гарантирует спелости — расцветка во многом зависит от сорта.

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Эксперт по тропическим фруктам Джефф Василевски в беседе с порталом Simply Recipes объяснил, как выбрать вкусное манго. Оказывается, есть только один надежный способ: аккуратно надавить на него.

«Если фрукт немного поддается, то, вероятно, он готов к употреблению. Если одна часть очень мягкая, скорее всего, манго ударилось этим местом и могло испортиться».



Спелое манго должно быть податливым, но не кашеобразным.

Специалист сравнил манго с авокадо — если вы уже научились выбирать последний по плотности, проблем с выбором манго возникать не должно. Впрочем, есть и запасной способ — если вы предпочитаете более плотную, хрустящую консистенцию, но все же хотите получить вызревший фрукт — понюхайте плодоножку умеренно твердого экземпляра. Как и спелые ананасы, вызревшие манго обычно обладают приятным фруктовым запахом.

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