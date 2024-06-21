Изысканный и простой рецепт фаршированных кабачков

Кабачки, фаршированные целиком или лодочкой, — это так же изысканно, как запеченный тушкой поросенок. Но приготовить такое блюдо намного проще, быстрее и дешевле. Рассказываем рецепт.

© Нейросеть Kandinsky

Ингредиенты:

Кабачок крупный — 1 шт.;

Фарш говяжий — 400 г;

Репчатый лук — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Чеснок — 3 дольки,

Подсолнечное масло — 2 ч. л.;

Соль, перец, зелень — по вкусу;

Сметана — по вкусу.

Кабачок очистить от кожицы, разрезать пополам вдоль, делая надрезы зигзагом. Убрать семечки. Лук очистить, мелко порезать, пассеровать в масле до прозрачности. Морковь очистить, натереть на крупной терке, добавить в лук и держать на огне, постоянно помешивая, от пяти до семи минут.

Зажарку добавить в фарш, посолить, поперчить и тщательно перемешать. Начинить фаршем обе половинки кабачка и соединить их. С торцов верхнюю часть кабачка можно закрепить смоченными в воде зубочистками. После этого кабачок плотно завернуть в фольгу и поставить в разогретую духовку на один час.

Кабачки, фаршированные целиком, можно подавать к столу со сметаной и свежей зеленью.

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