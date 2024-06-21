Заправка для супа из летних овощей: сохраняем витамины на зиму

Сейчас самое время, чтобы приготовить вкусную заправку для супа из летних овощей. Такая заготовка позволит вам разнообразить зимние супы яркими овощами и легко сохранится в холодильнике до самой весны.

Ингредиенты:

болгарский перец — 1 кг (очищенного);

соль (не йодированная) — 1 кг;

любая свежая зелень — 300 г;

лук репчатый — 1 кг;

морковь — 1 кг:

томаты — 1 кг.

Овощи хорошо вымыть, снять кожуру, убрать плодоножки, удалить поврежденные места, из перца выбрать семена. Свежую зелень — укроп, петрушку, кинзу или базилик — промыть и обсушить полотенцем. Лук и зелень мелко нашинковать ножом, помидоры и болгарский перец порезать кубиками, морковь измельчить на крупной терке. Все ингредиенты сложить в большой таз, засолить и тщательно перемешать.

Заправку укладывают в стерильные банки объемом не более 700 мл, плотно приминая овощи ложкой. Закатывают или закрывают полиэтиленовыми крышками. Смесь допускается хранить в холодильнике или холодном погребе. Заправка для супа из летних овощей кладут также в бульоны, овощные и мясные блюда.

Важно! Обязательно заправляйте кушанья до того, как посолите их. Овощная смесь получается очень соленой.

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