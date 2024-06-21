Простые рецепты варенья из одуванчиков, арбуза, огурцов и кабачков

До осени с ее традиционными заготовками еще далеко, но именно сейчас можно сварить варенье, которым вы удивите всех. Спорим, что и вы сами такого еще не пробовали? А ведь это очень вкусно и интересно. А еще — просто и быстро.

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Одуванчиковое

3 яблока, очищенных от кожуры, сердцевины и нарезанных

1 ст. свежих цветков одуванчика

3 лимона (сок)

750 г. сахара для джема

600 мл воды

Положите очищенные от кожуры и сердцевины яблоки в кастрюлю с горячей водой и ¾ цветков одуванчика (с зеленью), варите 10 минут, яблоки должны стать мягкими, а жидкость — ярко-оранжевой. Процедите смесь через сито.

Процеженную жидкость верните в кастрюлю, добавьте лимонный сок и сахар. Помешивайте на медленном огне, пока сахар не растворится, затем добавьте остальные цветы одуванчика (только лепестки — зеленые части удалите).Энергично помешивая, варите до загустения — около 30—40 минут.

Разложите в стерилизованные или хорошо вымытые банки и оставьте до полного застывания, храните и используйте в течение 1 года, после открытия храните в холодильнике и используйте в течение недели.

Огуречное

6 огурцов (около 1 кг)

20 г имбиря или 200 г. белой смородины

6 листьев мяты

800 г. сахара

Разрежьте огурцы на четвертинки вдоль, удалите внутреннюю часть с семенами. Нарежьте огурцы небольшими кусочками, залейте водой с сахаром и доведите до кипения. Добавьте натертый имбирь или ягоды смородины и мяту, варите, пока смесь не приобретет нужную консистенцию. Разлейте по чистым банкам и закупорьте.

Морковное

1 кг моркови

½ кг сахара

Корица, ваниль, гвоздика — по вкусу

Дальше все очень просто. Натереть морковь, смешать с сахаром и специями и варить до прозрачности корнеплода (около 45 минут), не забывайте помешивать. Остудить, разлить по банкам.

Арбузное

1 кг арбуза

800 г сахар

1 лимон

Листья мяты и базилика по вкусу

Нарежьте арбуз на кубики, удалите косточки. Засыпьте сахаром и варите до загустения около 40 минут, помешивая. Натрите кожуру лимона и выдавите сок, добавьте измельченные листья зелени. Варите еще около получаса. Остудите и разливайте по банкам.

Кабачковое

1 кг кабачков

1 кг сахара

1 лимон

Сначала варится сироп из воды и сахара, в который после добавляют нарезанные кубиками кабачки. Доведите смесь до кипения и добавьте перемолотый в «фарш» целый лимон. Варите около 50 минут, пока варенье не будет готово. Разлейте по банкам.