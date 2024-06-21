Какое мороженое полезно и как не заболеть после лакомства

Среднестатистический россиянин за год съедает почти три с половиной килограмма мороженого, большую часть, естественно, летом. А какое мороженое считать правильным, и как, и сколько его есть, чтобы не навредить здоровью, телеканалу «МИР 24» рассказала врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой управа делами президента Российской Федерации Мария Меркисина.

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С вашей точки зрения, мороженое – продукт полезный или нет?

Если рассматривать его с точки зрения десертов, то мороженое с хорошим составом, приготовленное из качественных продуктов без огромного добавления туда всяких консервантов, усилителей вкуса, синтетических добавок, в умеренном количестве, будет являться достаточно хорошим продуктом.

Многие любят классические пломбиры, как из моего детства. В нем ничего лишнего не было. Оно называлось сливочным, молочным, иногда фруктовой ягодой. Сейчас в витрине с мороженым, в этом морозильнике, лежит какой-то фруктовый лед, еще что-то. А порой откусываешь и думаешь, а оно из чего вообще сделано? Не понимаешь, насколько это натуральный продукт. Так все-таки самое правильное, это что? Тот пломбир, в составе которого молоко, сливки, сливочное масло, сгущенное молоко, и все?

Пломбир тоже отличается. Если брать сам пломбир, то это мороженое достаточно жирное. В нем жирность в процентах где-то от 12 до 15. Если брать сливочное мороженое, то там где-то от 7 до 8,5. И, соответственно, молочное мороженое, оно может быть уже от 0,5 до 7% жирности. Если смотреть с точки зрения жирности продукта, потому что чем жирнее продукт, тем больше там холестерина, то полезнее будет сливочное мороженое. Оно менее жирное и имеет в себе достаточное количество кальция, то, что очень полезно для нашей опорно-двигательной системы. Также там в составе есть такие витамины, как Д3, что тоже очень важно для нашего организма, витамин С, витамин А, витамин Е и даже витамин В12, которые, между прочим, участвуют в формировании и образовании кровяных телец.

А фруктовый лед, сорбет, они полезны?

Здесь тоже многое зависит от состава мороженого. Например, фруктовый лед чаще всего готовят из сока, то есть это замороженный сок. И если это достаточно концентрированный сок, какой-то фруктовый, и кроме этого сока туда еще добавили сахар, то о пользе этого продукта говорить сложно.

Да, фруктовый сок сам по себе достаточно сладкая штука.

Конечно, это огромное количество фруктозы. А если туда еще добавлен сахар, то пользы там мало. Если найти хороший состав, без добавленного сахара, и в большей части там будут ягоды, то это более полезный вариант, более диетический, там практически не будет жиров. Все зависит от состава мороженого.

А есть какое-то мороженое, от которого вы бы порекомендовали отказаться совсем, даже не пробовать?

Если вы берете мороженое, переворачиваете и начинаете читать состав, и на первом или втором месте стоит сахар, то это уже большой плюс в сторону того, чтобы от него отказаться. И если дальше вы читаете огромное количество названий, которые для вас непонятны, огромное количество букв, «ешек», то, скорее всего, лучше такое мороженое отложить. Оно максимально ненатуральное. Там очень много добавок и синтетических соединений. То есть, чем меньше написано и чем больше знакомых слов, тем лучше состав.

Например, мне попадалось, что первым пунктом в составе стоит вода. Там продукты перечисляют по убыванию? То есть, чего больше, стоит на первом месте?

Вода, отлично. В мороженом достаточно большое количество воды. И, в принципе, это неплохо, если она стоит первым пунктом.

Вообще-то молоко – это жидкость, а тут начинается с воды.

Молоко приравнивается все-таки к еде.

А, то есть вот так, оказывается.

Не к жидкости.

Хорошо. Тогда, несмотря на калорийность, диетологи некоторым своим подопечным советуют пломбир в качестве перекуса.

Конечно, советуют. Но в пломбире не должна быть на первом месте вода. Это, наверное, больше к фруктовому льду, щербетам, сорбетам относится. А в пломбире должны быть сливки, молоко. И почему еще его советуют? В пломбире имеется аминокислота триптофан, который, в свою очередь, участвует в образовании серотонина и эндорфина, то есть гормонов счастья и радости. Поэтому, после того, как человек съедает порцию вкусного пломбира, он действительно становится немного счастливее, радостнее, апатия уходит на второй план. То есть это повышает настроение и благотворно влияет на психологическую сторону нашего организма.

Сейчас в магазинах появилось мороженое, на котором написано, что оно с заменителями молочного жира, то есть там вместо молока и сливок что-то еще. А по его составу что вы скажете?

С одной стороны, достаточно неплохо, потому что в заменителях молочного жира меньше жира и меньше холестерина. Но, опять же, это зависит от того, что туда положили. Бывают такие заменители молочного жира, что холестерина в них еще больше, и это наносит еще больший вред. Поэтому, если выбирать, то в пользу стандартного классического пломбира.

Выбирайте натуральное. А сколько можно в день съесть мороженого, чтобы не навредить себе?

Взрослому человеку я бы не рекомендовала порцию более 100−150 граммов, советовала бы ограничиться двумя-тремя разами в неделю.

А детям?

Детям до 100 граммов тоже два-три раза в неделю.

То есть для взрослых и детей плюс-минус дозировка одинаковая?

Примерно да.

Некоторые ваши коллеги считают, что если мороженое приготовлено дома, и человек знает, из чего оно сделано, его можно есть чаще.

Опять же, это зависит от того, из чего сделано мороженое. Если туда насыпали много меда, сахара, сгущенки, то оно не будет особо полезным. Но и здесь хотелось бы обратить внимание людей на то, что такое мороженое хранится меньше. Надо за этим следить, чтобы не отравиться.

Раньше, насколько я помню, срок годности этого мороженого был максимум трое суток, а не так, как сейчас.

Это верно, потому что сейчас используют много стабилизаторов. Но есть те, которые можно использовать. Мы можем их встретить на упаковке и даже не пугаться. Например, камедь рожкового дерева, который прячется под названием Е410, это допустимый стабилизатор в составе мороженого, также гуаровая камедь, это Е412, ксантановая камедь, это Е415, также пектин, это Е440, и даже желатин применяется в данной ситуации. Они допустимы, их не надо бояться.

Заметка для памяти: не все «ешки» одинаково вредны.

Все верно.

Когда чаще едят мороженое? В жару. А как его есть в жару, чтобы не заполучить ангину?

Важно, перед тем, как начать есть мороженое, вытащить его из морозильника. Желательно пять минут дать постоять, пускай оно немножко подтает. И нужно есть медленно, аккуратно, смаковать, чтобы не было резкого охлаждения горла. Тогда и будет полезный эффект, то есть закаливание. Если это делать регулярно, соответственно, не будет вреда, и не будет болезни горла.

Ешьте не торопясь, соблюдайте меру, и мороженое пойдет вам на пользу. Все просто.

Все верно.