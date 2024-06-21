Рецепт турецкого холодного супа на жаркую погоду

В Турции популярен традиционный холодный суп — джаджик. Рассказываем, как легко и просто приготовить и это необычное блюдо. С рецептом вы справитесь всего за несколько минут, а получившееся блюдо можно есть самостоятельно или подавать к мясу.
Ингредиенты
- огурцы — 1-2 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- йогурт — 2 стакана;
- половина лимона — для сока;
- соль, приправы — по вкусу;
- зелень петрушки и мяты — по вкусу.
Способ приготовления
Натрите огурцы на крупной терке и отожмите излишек жидкости.
Чеснок пропустите через чеснокодавку, а зелень мелко нарубите.
В подходящую емкость отправьте йогурт, огурцы, чеснок, сок лимона и зелень.
Посолите, добавьте перца и других специй так, как вам больше нравится.
Перемешайте как следует получившуюся смесь.
Дайте джаджику настояться в холодильнике около 30 минут перед подачей.
Джаджик обычно подается как самостоятельная закуска или соус к различным блюдам. Вы можете использовать получившийся суп в качестве интересной добавки к мясу или рыбе.
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