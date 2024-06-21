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Джаджик: рецепт турецкого холодного супа на жаркую погоду

В Турции популярен традиционный холодный суп — джаджик. Рассказываем, как легко и просто приготовить и это необычное блюдо. С рецептом вы справитесь всего за несколько минут, а получившееся блюдо можно есть самостоятельно или подавать к мясу.

Рецепт турецкого холодного супа на жаркую погоду
© News.ru

Ингредиенты

  • огурцы — 1-2 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • йогурт — 2 стакана;
  • половина лимона — для сока;
  • соль, приправы — по вкусу;
  • зелень петрушки и мяты — по вкусу.

Способ приготовления

Натрите огурцы на крупной терке и отожмите излишек жидкости.

Чеснок пропустите через чеснокодавку, а зелень мелко нарубите.

В подходящую емкость отправьте йогурт, огурцы, чеснок, сок лимона и зелень.

Посолите, добавьте перца и других специй так, как вам больше нравится.

Перемешайте как следует получившуюся смесь.

Дайте джаджику настояться в холодильнике около 30 минут перед подачей.

Джаджик обычно подается как самостоятельная закуска или соус к различным блюдам. Вы можете использовать получившийся суп в качестве интересной добавки к мясу или рыбе.

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