Рецепт турецкого холодного супа на жаркую погоду

В Турции популярен традиционный холодный суп — джаджик. Рассказываем, как легко и просто приготовить и это необычное блюдо. С рецептом вы справитесь всего за несколько минут, а получившееся блюдо можно есть самостоятельно или подавать к мясу.

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Ингредиенты

огурцы — 1-2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

йогурт — 2 стакана;

половина лимона — для сока;

соль, приправы — по вкусу;

зелень петрушки и мяты — по вкусу.

Способ приготовления

Натрите огурцы на крупной терке и отожмите излишек жидкости.

Чеснок пропустите через чеснокодавку, а зелень мелко нарубите.

В подходящую емкость отправьте йогурт, огурцы, чеснок, сок лимона и зелень.

Посолите, добавьте перца и других специй так, как вам больше нравится.

Перемешайте как следует получившуюся смесь.

Дайте джаджику настояться в холодильнике около 30 минут перед подачей.

Джаджик обычно подается как самостоятельная закуска или соус к различным блюдам. Вы можете использовать получившийся суп в качестве интересной добавки к мясу или рыбе.

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