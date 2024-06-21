Шесть блюд, которые нельзя есть по утрам

Завтрак прямо влияет на ваше самочувствие в самые продуктивные часы дня, а потому подходить к утреннему рациону нужно с умом. Следующие 6 блюд — не лучший выбор для первого приема пищи.

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Хлопья

Если вы внимательно читали все, что пишут производители на упаковке хлопьев и шариков для завтрака, то могли заметить рекомендацию дополнительно съедать яблоко для полноценного приема пищи. Проблема в том, что в них, как правило, мало клетчатки и много углеводов, а если вы заливаете их соком — тем более. В результате надолго насытиться не выйдет, и вы проголодаетесь задолго до обеда.

Йогурт

Фруктовый йогурт может показаться легким и полезным завтраком, особенно если вы на диете. Но для начала стоит обратить внимание на состав — самые дешевые йогурты мало что общего имеют с кисломолочным продуктом, но и натуральные варианты могут содержать в себе немало сахара. Полезной альтернативой будет греческий йогурт с низким содержанием жира, в нем содержится много белка.

Гранола

Еще один модный продукт для «легкого» завтрака, который грешит высоким содержанием углеводов, — гранола. Важно не обманываться имиджем здорового завтрака и смотреть на упаковке исключительно на таблицу с указанием питательной ценности. В граноле, как правило, минимум белка и множество углеводов — резкого повышения уровня сахара в крови со всеми вытекающими последствиями не избежать. Лучше добавить в рацион свежих орехов, без всякого сиропа и цукатов.

Блинчики

Блинчики из белой муки и сами по себе содержат пустые углеводы, а если вы поливаете их сиропом или употребляете с вареньем — получается уже не питательное блюдо, а калорийный десерт. Чтобы сделать блюдо более полезным и пригодным для завтрака, можно использовать мучные смеси из гречки или отрубей, а в качестве «наполнителя» использовать греческий йогурт и ягоды или, например, лосось и зелень.

Смузи

Даже если вы сделали смузи самостоятельно из свежих фруктов — этот напиток едва ли может считаться полноценным завтраком. Даже на диете предпочтительнее не морить себя голодом, а смузи подарит ощущение сытости только на очень непродолжительный период. Если цельные фрукты вам не нравятся, смузи все же может стать частью здорового завтрака, если позаботиться о достаточном количестве белка и полезных жирах в вашем утреннем рационе.

Выпечка

Понимаем, соблазн съесть на завтрак стереотипный круассан, запивая ароматным кофе, весьма велик! При этом маловероятно, что вы обойдетесь без перекусов до самого обеда. Если вы принципиально выбрали такой формат для начала дня, заранее запасайтесь орехами, йогуртом и овощами. В небольших количествах выпечка может стать частью завтрака, но не заменить его.