Эксперты Роспотребнадзора назвали 4 признака хорошего кваса

Квас - это продукт брожения муки и солода или ржаного хлеба. Иногда в него добавляют ароматные травы, мед, овощи и фрукты. Содержание алкоголя в напитке - от 0,7 до 1,2 % об.

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Напиток может быть произведен по ГОСТу или техническим условиям и стандартам организаций.

Специалисты Роспотребнадзора на портале здоровое-питание.рф перечислили 4 признака хорошего продукта.

1. В составе не должно быть искусственных ароматизаторов, синтетических и неорганических красителей, подсластителей и консервантов. Качественный напиток содержит только воду, ржаную муку, солод, сахар и дрожжи.

2. Пена свидетельствует о правильном содержании углекислоты.

3. Осадка быть не должно. Его наличие говорит о нарушении правил производства.

4. Темная тара лучше защищает квас от воздействия солнечного света.

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