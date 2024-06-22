Эклеры с шоколадно-клубничным кремом: готовим нежный десерт
Не каждая хозяйка станет готовить профитроли, но попробовать стоит каждой. Особенно в сезон клубники, когда можно сделать начинку такой вкусной.
Ингредиенты:
Для теста:
- 125 миндального молока
- 200 мл воды
- 100 г сливочного масла
- 8 г сахара
- 5 г ванильного экстракта
- щепотка соли
- 15 г натуральной какао-пудры без сахара
- 150 г муки
- 170 г яиц (~3 шт)
Для начинки:
- 200 г свежей клубники
- 60 г сахара
- 80 г темного шоколада
- 250 г холодного крем-чиза
- 80 г холодных 23% сливок
- 1 ч. л. ванильной пасты
- щепотка соли
Процесс приготовления:
- В сотейнике на средней мощности довести до кипения молоко, воду, масло, сахар, ваниль и соль. Чуть сдвинуть с комфорки и единовременно всыпать просеянную с какао муку. Быстро перемешать до получения мягкого теста, вернуть на плиту и прокатывать тесто лопаткой по дну сотейнике ~2 минуты до выпаривания излишней влаги. Тесто будет напоминать разогретый в руках пластилин. Охладить до 50-60°С .
- Яйца смешать отдельно вилкой и поочередно в 3 приема вбить в тесто, каждый раз тесто должно приобретать первоначальную текстуру.
- Дальше тесто поместить по кондитерским мешкам и отсадить порционно на пергамент. Выпекать в разогретой духовке первые 10-12 минут при температуре 210°С, после чего снизить до 170°С готовить ещё 18-22 минуты, духовку не открывать в процессе.
- Для начинки клубнику прогреть с сахаром до его растворения, пюрировать и полностью остудить.
- Шоколад растопить на водяной бане, остудить до комнатной температуры.
- Отдельно взбить холодный крем чиз со сливками, добавить ванильную пасту, соль клубничное пюре и растопленный шоколад. Быстро взбить на минимальных оборотах до однородности. Не перебивать крем! С помощью кондитерского мешка начинить заготовленные профитроли.
- Декорировать по желанию.