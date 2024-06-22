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Эклеры с шоколадно-клубничным кремом: готовим нежный десерт

Не каждая хозяйка станет готовить профитроли, но попробовать стоит каждой. Особенно в сезон клубники, когда можно сделать начинку такой вкусной.

Эклеры с шоколадно-клубничным кремом: готовим нежный десерт
© Depositphotos.com

Ингредиенты:

Для теста:

  • 125 миндального молока
  • 200 мл воды
  • 100 г сливочного масла
  • 8 г сахара
  • 5 г ванильного экстракта
  • щепотка соли
  • 15 г натуральной какао-пудры без сахара
  • 150 г муки
  • 170 г яиц (~3 шт)

Для начинки:

  • 200 г свежей клубники
  • 60 г сахара
  • 80 г темного шоколада
  • 250 г холодного крем-чиза
  • 80 г холодных 23% сливок
  • 1 ч. л. ванильной пасты
  • щепотка соли

Процесс приготовления:

  1. В сотейнике на средней мощности довести до кипения молоко, воду, масло, сахар, ваниль и соль. Чуть сдвинуть с комфорки и единовременно всыпать просеянную с какао муку. Быстро перемешать до получения мягкого теста, вернуть на плиту и прокатывать тесто лопаткой по дну сотейнике ~2 минуты до выпаривания излишней влаги. Тесто будет напоминать разогретый в руках пластилин. Охладить до 50-60°С .
  2. Яйца смешать отдельно вилкой и поочередно в 3 приема вбить в тесто, каждый раз тесто должно приобретать первоначальную текстуру.
  3. Дальше тесто поместить по кондитерским мешкам и отсадить порционно на пергамент. Выпекать в разогретой духовке первые 10-12 минут при температуре 210°С, после чего снизить до 170°С готовить ещё 18-22 минуты, духовку не открывать в процессе.
  4. Для начинки клубнику прогреть с сахаром до его растворения, пюрировать и полностью остудить.
  5. Шоколад растопить на водяной бане, остудить до комнатной температуры.
  6. Отдельно взбить холодный крем чиз со сливками, добавить ванильную пасту, соль клубничное пюре и растопленный шоколад. Быстро взбить на минимальных оборотах до однородности. Не перебивать крем! С помощью кондитерского мешка начинить заготовленные профитроли.
  7. Декорировать по желанию.
Еда