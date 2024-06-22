Эклеры с шоколадно-клубничным кремом: готовим нежный десерт

Не каждая хозяйка станет готовить профитроли, но попробовать стоит каждой. Особенно в сезон клубники, когда можно сделать начинку такой вкусной.

© Depositphotos.com

Ингредиенты:

Для теста:

125 миндального молока

200 мл воды

100 г сливочного масла

8 г сахара

5 г ванильного экстракта

щепотка соли

15 г натуральной какао-пудры без сахара

150 г муки

170 г яиц (~3 шт)

Для начинки:

200 г свежей клубники

60 г сахара

80 г темного шоколада

250 г холодного крем-чиза

80 г холодных 23% сливок

1 ч. л. ванильной пасты

щепотка соли

Процесс приготовления: