Шеф-повар поделился рецептом варенья из бананов и клубники

Продукты сочетаются друг с другом. Чтобы десерт получился «ярким» и «сахаристым», следует варить фрукты и ягоды на медленном огне, периодически помешивая массу.

© РИА Новости

Такими рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился историк кулинарии Антон Прокофьев. «Бананы можно сварить с клубникой — прекрасный будет результат. Берём килограмм клубники и граммов 300-400 бананов. Бананы режем слайсами, клубнику не режем никак. Обычно соотношение сахара к фруктам и ягодам 1-1-1,5. Я очень сладкие варенья не люблю и выступаю как раз за нижнюю границу, за единицу. С клубникой, поскольку это ягода без оболочки, можно дать ей минут 40-60 в сахаре побыть.

Сахар уже сок начнёт вытягивать, и после этого начинаем варить на слабом огне, помешивая, добавив на 1,5 килограмма ягод, бананов пол-литра воды, чтобы у нас был сиропчик. Доводим до кипения, снимаем пенку. На медленном огне, периодически помешивая, всё это варим. Банан придаст тельность, плотность, сахаристость, сладость, а клубника сохранит свою яркость вкуса. Банан с клубникой отлично вяжется». Ранее в Роспотребнадзоре призвали не обдавать кипятком ягоды перед употреблением. Их стоит вымыть в остывшей кипячёной воде, где значительно меньше микробов, нежели в проточной, уточнили в ведомстве.