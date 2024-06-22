Сезонные десерты с клубникой: вкусно и быстро
Сладкое любят все, а десерты с клубникой тем более! Особенно, когда на каждом городе ее просто полно. Варенье уже сварено, джемы приготовлены, но хочется чего-то особенного? Пришло время для вкуснейших клубничных десертов. Повар-кондитер Екатерина Худолеева поделилась с нами самыми лучшими рецептами с этой ягодой.
Клубника в шоколаде
На 10 ягод 70 гр. шоколада
Первый и самый легкий десерт в нашей подборке!
«Просто возьмите 50 граммов шоколада и добавьте немного кипятка (ориентир — чтобы вода оказалась на уровне с шоколадом в вашей емкости), и быстро размешайте до однородной массы», — говорит Екатерина.
Повар советуют клубнику покрупнее проткнуть палочкой, оборвав или подогнув листики. После нужно будет обмакнуть клубнику в шоколад и положить так, чтобы ягода не касалась поверхностей.
«А если хотите, посыпьте сублимированной малиной или черникой, вафельными хлопьями или крошкой, пока шоколад не застыл. Но после — убирайте в холодильник минимум на полчаса», — рассказывает Екатерина.
Клубничное желе
- 500 гр. клубники
- 12 гр. желатина
- 30 гр. сахара (или 50 гр., если любите десерты послаще)
- вода
«С помощью погружного блендера превратите ягоду и сахар в клубничное пюре; подогрейте его в сотейнике на слабом огне до растворения сахара. Параллельно замочите желатин в воде так, как указано в инструкции на упаковке (каждый вид желатина требует разного обращения с ним)», — акцентирует кондитер.
После готовности желатина — обычно это происходит достаточно быстро — влейте его в ягодное пюре и перемешайте.
Разлейте получившуюся массу по формочкам, при желании добавив свежие ягоды сверху, и оставьте в холодильнике на пару часов до полного застывания.
Клубничный трайфл на скорую руку
На один трайфл:
- печенье шоколадное 50 гр.
- клубника 4—6 ягод
- сахар 10 гр.
- сливки 33% 50 мл.
Взбейте клубнику с сахаром в ягодное пюре с помощью погружного блендера. После миксером взбейте сливки до устойчивых пик: начинайте с невысоких оборотов, постепенно увеличивая скорость. Далее раздробите печенье в мелкую-мелкую крошку и поделите на две части.
«Соберите десерт слоями: сначала первую часть печенья, после — половинку клубничного пюре, сверху сливки. И следом ту же самую последовательность из печенья, клубники и сливок», — советует Екатерина.
Получится высокий, яркий и нежный десерт, идеальный в летнюю жару.
Клубничный чизкейк без выпечки
Для основы:
- 150 гр. шоколадного печенья
- 50—75 мл сивок
Для чизкейка:
- 700 гр. творожного сыра
- 550 мл сливок 33%
- 15 гр. желатина
- 50 гр. сахара
- 150 гр. клубники
С помощью блендера раздробите шоколадное печенье, и понемногу влейте туда 50 миллилитров сливок. Далее смотрите по консистенции — если печенье стало податливым, убирайте сливки в сторону. Если вдруг переборщили со сливками, добавьте еще немного печенья.
Распределите массу по дну формы и поставьте в холодильник застывать.
«Далее смешайте в сотейнике 150 мл сливок и 50 гр. сахара, поставьте на слабый огонь до полного растворения сахара. В это же время замочите желатин по инструкции на упаковке (но не перебарщивайте с водой — избыточное количество навредит будущему чизкейку)», — рассказывает повар.
После проведения всех процедур смешайте обе массы вместе.
Отдельно взбейте творожный сыр и 350 миллилитров сливок. После — объедините все три массы, смешайте миксером до однородности.
Клубнику нарежьте четвертинками, засыпьте в массу и перемешайте силиконовой лопаткой, дабы не нарушать более структуру. Вылейте получившуюся массу сверху на основу из печенья и сливок. Уберите в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. По прошествии времени аккуратно пройдитесь ножом по бокам формы и снимите ее с чизкейка.
Все эти рецепты десертов не оставят равнодушными ваших гостей и домочадцев. Они обязательно будут просить еще!