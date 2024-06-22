Сезонные десерты с клубникой: вкусно и быстро

Сладкое любят все, а десерты с клубникой тем более! Особенно, когда на каждом городе ее просто полно. Варенье уже сварено, джемы приготовлены, но хочется чего-то особенного? Пришло время для вкуснейших клубничных десертов. Повар-кондитер Екатерина Худолеева поделилась с нами самыми лучшими рецептами с этой ягодой.

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Клубника в шоколаде

На 10 ягод 70 гр. шоколада

Первый и самый легкий десерт в нашей подборке!

«Просто возьмите 50 граммов шоколада и добавьте немного кипятка (ориентир — чтобы вода оказалась на уровне с шоколадом в вашей емкости), и быстро размешайте до однородной массы», — говорит Екатерина.



Повар советуют клубнику покрупнее проткнуть палочкой, оборвав или подогнув листики. После нужно будет обмакнуть клубнику в шоколад и положить так, чтобы ягода не касалась поверхностей.

«А если хотите, посыпьте сублимированной малиной или черникой, вафельными хлопьями или крошкой, пока шоколад не застыл. Но после — убирайте в холодильник минимум на полчаса», — рассказывает Екатерина.



Клубничное желе

500 гр. клубники

12 гр. желатина

30 гр. сахара (или 50 гр., если любите десерты послаще)

вода

«С помощью погружного блендера превратите ягоду и сахар в клубничное пюре; подогрейте его в сотейнике на слабом огне до растворения сахара. Параллельно замочите желатин в воде так, как указано в инструкции на упаковке (каждый вид желатина требует разного обращения с ним)», — акцентирует кондитер.



После готовности желатина — обычно это происходит достаточно быстро — влейте его в ягодное пюре и перемешайте.

Разлейте получившуюся массу по формочкам, при желании добавив свежие ягоды сверху, и оставьте в холодильнике на пару часов до полного застывания.

Клубничный трайфл на скорую руку

На один трайфл:

печенье шоколадное 50 гр.

клубника 4—6 ягод

сахар 10 гр.

сливки 33% 50 мл.

Взбейте клубнику с сахаром в ягодное пюре с помощью погружного блендера. После миксером взбейте сливки до устойчивых пик: начинайте с невысоких оборотов, постепенно увеличивая скорость. Далее раздробите печенье в мелкую-мелкую крошку и поделите на две части.

«Соберите десерт слоями: сначала первую часть печенья, после — половинку клубничного пюре, сверху сливки. И следом ту же самую последовательность из печенья, клубники и сливок», — советует Екатерина.



Получится высокий, яркий и нежный десерт, идеальный в летнюю жару.

Клубничный чизкейк без выпечки

Для основы:

150 гр. шоколадного печенья

50—75 мл сивок

Для чизкейка:

700 гр. творожного сыра

550 мл сливок 33%

15 гр. желатина

50 гр. сахара

150 гр. клубники

С помощью блендера раздробите шоколадное печенье, и понемногу влейте туда 50 миллилитров сливок. Далее смотрите по консистенции — если печенье стало податливым, убирайте сливки в сторону. Если вдруг переборщили со сливками, добавьте еще немного печенья.

Распределите массу по дну формы и поставьте в холодильник застывать.

«Далее смешайте в сотейнике 150 мл сливок и 50 гр. сахара, поставьте на слабый огонь до полного растворения сахара. В это же время замочите желатин по инструкции на упаковке (но не перебарщивайте с водой — избыточное количество навредит будущему чизкейку)», — рассказывает повар.



После проведения всех процедур смешайте обе массы вместе.

Отдельно взбейте творожный сыр и 350 миллилитров сливок. После — объедините все три массы, смешайте миксером до однородности.

Клубнику нарежьте четвертинками, засыпьте в массу и перемешайте силиконовой лопаткой, дабы не нарушать более структуру. Вылейте получившуюся массу сверху на основу из печенья и сливок. Уберите в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. По прошествии времени аккуратно пройдитесь ножом по бокам формы и снимите ее с чизкейка.

Все эти рецепты десертов не оставят равнодушными ваших гостей и домочадцев. Они обязательно будут просить еще!