Окрошка на березовом соке: польза и вред для здоровья, рецепт

В материале также найдёте рецепт этого блюда.

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Окрошка на берёзовом соке – прекрасная альтернатива квасу или кисломолочным продуктам.

«Берёзовый сок — это бесцветный, слегка сладковатый по вкусу растительный сок, который добывается из берёзовых деревьев путём надреза коры».



О чём расскажем

Полезна ли окрошка на берёзовом соке?

Сам по себе состав окрошки не вреден. Разберёмся, как влияет на организм берёзовый сок.

Он богат витаминами и минералами, такими как витамин С, витамины группы В, калий, железо, магний и кальций. Эти питательные вещества помогают укрепить иммунную систему, поддерживают здоровье костей, улучшают состояние кожи и волос, налаживают пищеварение.

Также данный напиток обладает мощными антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты защищают клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов, что помогает предотвращать развитие различных заболеваний, в том числе рак, диабет и сердечно-сосудистые патологии.

Кроме того, такой сок является отличным источником энергии и помогает бороться с усталостью и слабостью. Он способствует улучшению концентрации и повышению работоспособности.

Чтобы данный напиток сохранил все свои полезные свойства, его необходимо правильно хранить. Для этого рекомендуется использовать стеклянную банку с плотно закрывающейся металлической или пластиковой крышкой.

Перед переливанием ёмкость необходимо предварительно простерилизовать или обработать кипятком. Хранить сок стоит в тёмном месте при температуре от 0°C до +10°C.

При соблюдении указанных условий срок годности напитка составит до недели. Также его можно заморозить или консервировать. Порчу продукта определите по мутности, наличию осадка на дне, кисловатому запаху и привкусу. В данном случае стоит отказаться от его употребления.

Противопоказания

Несмотря на то что этот напиток обладает множеством полезных свойств и широко используется в народной медицине, его употребление рекомендовано не всем.

Одним из главных противопоказаний является индивидуальная непереносимость продукта. Аллергическая реакция на компоненты сока проявляется в виде зуда, отёка, красноты кожи. В некоторых случаях возможен анафилактический шок (тяжёлая системная аллергическая реакция немедленного типа). Поэтому перед началом употребления необходимо провести аллерготест.

Также не рекомендуется пить берёзовый сок людям с заболеваниями почек. В частности тем, у кого имеются камни или почечная недостаточность. Это связано с тем, что напиток обладает диуретическим действием и может усилить нагрузку на парный орган.

Людям с повышенной кислотностью желудка или болезнями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) стоит воздержаться от употребления этого напитка. Он может вызвать диарею, тошноту, рвоту и обострение гастрита.

Кроме того, сок содержит достаточно большое количество сахара – глюкозы и фруктозы. Поэтому он противопоказан людям с диабетом или тем, кто следит за уровнем сахара в крови.

С осторожностью нужно употреблять беременным или кормящим женщинам.

На что обращать внимание при выборе берёзового сока?

«Самостоятельно собирать сок небезопасно. В продукт могут попасть различные примеси, микробы или пыль».



На состав данного напитка влияет ряд факторов. Это место произрастания, тип почвы, вид и возраст дерева. Недостаточно найти место вдали от дорог, промышленных предприятий и мусорных полигонов. Опасность представляют берёзы, растущие под линиями электропередач.

Также запрет по сбору относится ко всем городским паркам, ботаническим садам, усадьбам, домам отдыха. Деревья впитывают в себя вредные вещества и выхлопные газы, что непосредственно отражается на качестве напитка и как следствие – на здоровье человека.

Вредным является сок с деревьев, стволы которых имеют плесень и гниль. Все повреждённые берёзы лучше обходить стороной.

Что касается магазинного продукта, приобретая бутилированный берёзовый сок, внимательно читайте этикетку. В него могут добавлять сахар и искусственные ароматизаторы. Это влияет на вкус и пользу.

В любом случае промышленно изготовленный сок – лучший вариант с точки зрения безопасности для здоровья человека.

Рецепт окрошки на берёзовом соке

Ингредиенты:

берёзовый сок – 500 мл;

сок лимона – 1 ст.л.;

соль – по вкусу;

картофель – 3 шт.;

яйца – 3 шт.;

огурец – 2 шт.;

редис – 6 шт.;

авокадо – 1 шт.;

зелёный лук и укроп – по вкусу.

Приготовление:

Картофель и яйца отварите и дайте им остыть.

Нарежьте мелко зелёный лук и укроп.

Тщательно помойте все овощи. Затем порежьте небольшими кубиками огурцы, редис, авокадо.

Охлаждённый картофель очистите от кожуры и нарежьте кубиками.

Яйца очистите и разделите на белки и желтки. Белки измельчите. Желтки раздавите вилкой, добавьте к ним лимонный сок.

Соедините все ингредиенты в большой миске.

Залейте полученную смесь берёзовым соком, добавьте желток, посолите и всё перемешайте.

Блюдо можно украсить зеленью.

Какие ещё соки можно использовать?

Аналогом берёзового сока для окрошки можно считать кокосовую воду. Она также имеет слегка сладкий вкус и является низкокалорийным напитком.

Также для употребления в качестве заправки окрошки можно использовать квас на основе берёзового сока.

Популярными являются варианты – лимонный и томатный соки.