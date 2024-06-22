В Японии создали напиток для моментального утоления голода

Одна из японских компаний компания разработала уникальный напиток, который моментально уменьшает чувство голода.

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Как передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс» со ссылкой на издание Sora News24, чудо-напиток, получивший название In Tansan, предлагается со вкусами лимона и грейпфрута, при этом последний имеет ноль калорий.

Отмечается, что оба вида продукта не содержат кофеина. Однако в их составе присутствует гамма-аминомасляная кислота, которая выступает средством для снятия стресса, снижения аппетита и тяги к частым перекусам на нервной почве.

Механизм действие напитка на организм простой – при попадании в желудок он превращается в желе. Таким образом, жидкость вступая в реакцию с желудочным соком в организме, образовывается в желе, полностью обволакивая желудок, тем самым создавая ощущение сытости.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», заслуженный врач России Ольга Шарапова рассказала, что овощной бульон, благодаря высокому содержанию клетчатки, хорошо насыщает организм человека, позволяя контролировать чувство голода.