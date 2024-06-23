Рецепты быстрых и полезных летних салатов

Летние салаты: готовим быстро, красиво и полезно
Чтобы упростить себе готовку летом, включайте в рацион больше зелени и овощей. Приготовить вкусный и полезный салат можно быстро, особенно если у вас есть под рукой наши рецепты.
Свежий салат
Ингредиенты:
- Огурец — 2 шт;
- Яблоко — 1 шт;
- Лимонный сок — 1 ч.л;
- Укроп — пара веточек;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Соль — по вкусу;
- Оливковое масло — 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Яблоко и огурцы натереть на терке для корейской моркови или нарезать соломкой;
- Чеснок измельчить, укроп мелко покрошить и добавить в салат;
- В салат по вкусу добавить соль, лимонный сок, перемешать. Затем заправить маслом.
Салат с капустой, зеленым луком и огурцами
Ингредиенты:
- Огурец — 2 шт;
- Капуста — 400 г;
- Зеленый лук — 60 г;
- Растительное масло — 50 мл;
- Уксус 6% — 30 мл;
- Соль, перец — по вкусу.
Процесс приготовления:
- Нарежьте огурцы. Порубите капусту и зеленый лук. Смешайте;
- Соедините масло и уксус. Полейте заправкой салат. Посолите и поперчите.
Салат с руколой, моцареллой и помидорами черри
Ингредиенты:
- Рукола — 150 г;
- Черри — 200 г;
- Моцарелла мини — 100 г;
- Лимон — 1 шт;
- Бальзамический уксус — 30 мл;
- Оливковое масло — 3 ст. л.
Процесс приготовления:
- С лимона снимите цедру, достаточно одной столовой ложки. Смешайте с бальзамическим уксусом и оливковым маслом;
- Черри нарежьте на половинки или четвертинки;
- Смешайте руколу с черри и моцареллой. Перемешайте и сразу же подавайте к столу с соусом.
Салат из пекинской капусты с курицей
Ингредиенты:
- Пекинская капуста — 300 г;
- Куриное филе — 1 шт;
- Огурец — 1 шт;
- Яйцо — 4 шт;
- Зеленый лук — 1 пучок;
- Соль, перец, майонез — по вкусу.
Процесс приготовления:
- Поставить отваривать куриное филе (для аромата добавить морковку, репчатый лук и лавровый лист. Бульон потом можно использовать для супа);
- Нашинковать пекинскую капусту. Мелко крошим зеленый лук. Огурец нарезать соломкой;
- После того как куриное филе готово, нарезать его мелким кубиком. А так же отвариваем яйца и крошим их мелко;
- Все выложить в салатник, перемешать, соль и перец. Заправить майонезом.