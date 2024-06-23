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Летние салаты: готовим быстро, красиво и полезно

Чтобы упростить себе готовку летом, включайте в рацион больше зелени и овощей. Приготовить вкусный и полезный салат можно быстро, особенно если у вас есть под рукой наши рецепты.

Рецепты быстрых и полезных летних салатов
© Eva.ru

Свежий салат

Ингредиенты:

  • Огурец — 2 шт;
  • Яблоко — 1 шт;
  • Лимонный сок — 1 ч.л;
  • Укроп — пара веточек;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Соль — по вкусу;
  • Оливковое масло — 1 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Яблоко и огурцы натереть на терке для корейской моркови или нарезать соломкой;
  2. Чеснок измельчить, укроп мелко покрошить и добавить в салат;
  3. В салат по вкусу добавить соль, лимонный сок, перемешать. Затем заправить маслом.

Салат с капустой, зеленым луком и огурцами

Ингредиенты:

  • Огурец — 2 шт;
  • Капуста — 400 г;
  • Зеленый лук — 60 г;
  • Растительное масло — 50 мл;
  • Уксус 6% — 30 мл;
  • Соль, перец — по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте огурцы. Порубите капусту и зеленый лук. Смешайте;
  2. Соедините масло и уксус. Полейте заправкой салат. Посолите и поперчите.

Салат с руколой, моцареллой и помидорами черри

Ингредиенты:

  • Рукола — 150 г;
  • Черри — 200 г;
  • Моцарелла мини — 100 г;
  • Лимон — 1 шт;
  • Бальзамический уксус — 30 мл;
  • Оливковое масло — 3 ст. л.

Процесс приготовления:

  1. С лимона снимите цедру, достаточно одной столовой ложки. Смешайте с бальзамическим уксусом и оливковым маслом;
  2. Черри нарежьте на половинки или четвертинки;
  3. Смешайте руколу с черри и моцареллой. Перемешайте и сразу же подавайте к столу с соусом.

Салат из пекинской капусты с курицей

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста — 300 г;
  • Куриное филе — 1 шт;
  • Огурец — 1 шт;
  • Яйцо — 4 шт;
  • Зеленый лук — 1 пучок;
  • Соль, перец, майонез — по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Поставить отваривать куриное филе (для аромата добавить морковку, репчатый лук и лавровый лист. Бульон потом можно использовать для супа);
  2. Нашинковать пекинскую капусту. Мелко крошим зеленый лук. Огурец нарезать соломкой;
  3. После того как куриное филе готово, нарезать его мелким кубиком. А так же отвариваем яйца и крошим их мелко;
  4. Все выложить в салатник, перемешать, соль и перец. Заправить майонезом.
Еда