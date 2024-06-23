Рецепты быстрых и полезных летних салатов

Чтобы упростить себе готовку летом, включайте в рацион больше зелени и овощей. Приготовить вкусный и полезный салат можно быстро, особенно если у вас есть под рукой наши рецепты.

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Свежий салат

Ингредиенты:

Огурец — 2 шт;

Яблоко — 1 шт;

Лимонный сок — 1 ч.л;

Укроп — пара веточек;

Чеснок — 1 зубчик;

Соль — по вкусу;

Оливковое масло — 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Яблоко и огурцы натереть на терке для корейской моркови или нарезать соломкой; Чеснок измельчить, укроп мелко покрошить и добавить в салат; В салат по вкусу добавить соль, лимонный сок, перемешать. Затем заправить маслом.

Салат с капустой, зеленым луком и огурцами

Ингредиенты:

Огурец — 2 шт;

Капуста — 400 г;

Зеленый лук — 60 г;

Растительное масло — 50 мл;

Уксус 6% — 30 мл;

Соль, перец — по вкусу.

Процесс приготовления:

Нарежьте огурцы. Порубите капусту и зеленый лук. Смешайте; Соедините масло и уксус. Полейте заправкой салат. Посолите и поперчите.

Салат с руколой, моцареллой и помидорами черри

Ингредиенты:

Рукола — 150 г;

Черри — 200 г;

Моцарелла мини — 100 г;

Лимон — 1 шт;

Бальзамический уксус — 30 мл;

Оливковое масло — 3 ст. л.

Процесс приготовления:

С лимона снимите цедру, достаточно одной столовой ложки. Смешайте с бальзамическим уксусом и оливковым маслом; Черри нарежьте на половинки или четвертинки; Смешайте руколу с черри и моцареллой. Перемешайте и сразу же подавайте к столу с соусом.

Салат из пекинской капусты с курицей

Ингредиенты:

Пекинская капуста — 300 г;

Куриное филе — 1 шт;

Огурец — 1 шт;

Яйцо — 4 шт;

Зеленый лук — 1 пучок;

Соль, перец, майонез — по вкусу.

Процесс приготовления: