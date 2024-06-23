Рецепт шоколадного пирога с вишней

Шоколад и вишня — идеальное сочетание, особенно когда на улице лето. Предлагаем приготовить пирог, в котором всего достаточно и который вам обязательно захочется попробовать снова.

© Eva.ru

Ингредиенты:

Для основы:

2 яйца;

180 г сахара;

200 г натурального питьевого йогурта;

100 мл растительного масла;

180 г муки;

50 г какао-порошка;

10 г разрыхлителя;

250-300 г вишни без косточек.

Для глазури:

~150 мл молока;

какао;

вишня.

Процесс приготовления: