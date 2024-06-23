Рецепт шоколадного пирога с вишней

Шоколадный пирог с вишней: летний, нежный, красивый
Шоколад и вишня — идеальное сочетание, особенно когда на улице лето. Предлагаем приготовить пирог, в котором всего достаточно и который вам обязательно захочется попробовать снова.
Ингредиенты:
Для основы:
- 2 яйца;
- 180 г сахара;
- 200 г натурального питьевого йогурта;
- 100 мл растительного масла;
- 180 г муки;
- 50 г какао-порошка;
- 10 г разрыхлителя;
- 250-300 г вишни без косточек.
Для глазури:
- ~150 мл молока;
- какао;
- вишня.
Процесс приготовления:
- Яйца взбить с сахаром, добавить йогурт, масло, перемешать. Муку и какао просеять, добавить разрыхлитель, перемешать. Постепенно подсыпать сухие ингредиенты к яичной смеси, перемешивая до однородности теста;
- Форму застелить пергаментом, смазать холодным сливочным маслом. Выложить чуть больше половины теста, аккуратно разложить вишню, затем слой оставшегося теста;
- Выпекать в разогретой до 180°C 30-40 минут. В зависимости от диаметра формы. Готовность лучше проверить деревянной шпажкой: из центра пирога она должна выходить сухой;
- Для глазури в сотейнике прогреть ~150 мл молока, подсыпать в него какао-порошок до тех пор, пока не получится нужная консистенция. Покрыла пирог и украсить его свежей вишней.