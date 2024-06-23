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Шоколадный пирог с вишней: летний, нежный, красивый

Шоколад и вишня — идеальное сочетание, особенно когда на улице лето. Предлагаем приготовить пирог, в котором всего достаточно и который вам обязательно захочется попробовать снова.

Рецепт шоколадного пирога с вишней
© Eva.ru

Ингредиенты:

Для основы:

  • 2 яйца;
  • 180 г сахара;
  • 200 г натурального питьевого йогурта;
  • 100 мл растительного масла;
  • 180 г муки;
  • 50 г какао-порошка;
  • 10 г разрыхлителя;
  • 250-300 г вишни без косточек.

Для глазури:

  • ~150 мл молока;
  • какао;
  • вишня.

Процесс приготовления:

  1. Яйца взбить с сахаром, добавить йогурт, масло, перемешать. Муку и какао просеять, добавить разрыхлитель, перемешать. Постепенно подсыпать сухие ингредиенты к яичной смеси, перемешивая до однородности теста;
  2. Форму застелить пергаментом, смазать холодным сливочным маслом. Выложить чуть больше половины теста, аккуратно разложить вишню, затем слой оставшегося теста;
  3. Выпекать в разогретой до 180°C 30-40 минут. В зависимости от диаметра формы. Готовность лучше проверить деревянной шпажкой: из центра пирога она должна выходить сухой;
  4. Для глазури в сотейнике прогреть ~150 мл молока, подсыпать в него какао-порошок до тех пор, пока не получится нужная консистенция. Покрыла пирог и украсить его свежей вишней.
Еда