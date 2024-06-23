Как есть авокадо без набора веса

Специалисты напомнили о пользе авокадо, которое в то же время очень калорийное, сообщает издание The Voice.

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Этот суперфуд действительно богат питательными веществами, содержит антиоксиданты и минералы. Его любят добавлять в рацион те, кто следит за правильным питанием.

Тем не менее, не стоит переусердствовать и использовать авокадо везде – в салатах, тостах, яичнице или омлете. Авокадо содержат много калорий, поэтому их неконтролируемое потребление неминуемо добавит вам лишние килограммы.

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Эксперты советуют ограничить потребление авокадо одной половинкой в день, чтобы не набрать вес.