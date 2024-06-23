Повар поделился рецептом куриных зраз

Это блюдо заменит вам надоевшие котлеты и мясные биточки. Шеф Константин Ивлев поделился рецептом вкуснейших куриных зраз.

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Для приготовления вам понадобятся 200 граммов куриного филе, 200 граммов куриных бедер, 60 мл сливок, яйцо и соль по вкусу. Для начинки — 200 граммов шампиньонов, 100 граммов сыра, 50 граммов сливочного масла, 5 граммов петрушки, 100 мл растительного масла.

Тонко нарежьте шампиньоны. На сковороду влейте растительное масло, выложите грибы и подсолите. Обжарьте, периодически помешивая.

Курицу нарежьте на кусочки, переложите в блендер, добавьте сливки и яйцо. Пробейте мясо блендером до однородности.

Грибы переложите в глубокую чашу, к ним добавьте петрушку, тертый сыр, мелко натертое сливочное масло. Сделайте из фарша блин, выложите на него начинку и закройте. Обжарьте котлеты с двух сторон. Блюдо готово!

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