Раскрыто, как лучше всего нарезать сэндвичи, с точки зрения науки
Согласно общепринятой точки зрения, бутерброды лучше всего нарезать по диагонали. Правда, точные научные подтверждения этому найти трудно.
Одна из гипотез гласит, что треугольник, который получается, когда вы разрезаете сэндвич по диагонали, позволяет вам сделать первые два укуса под углом 45 градусов. Корочка у бутербродов оказывается только с одной стороны, также вы легко можете добраться до центра сэндвича, где больше всего начинки.
Ещё один аргумент в пользу сэндвичей в виде треугольников заключается в том, что их удобнее есть.
В целом вы можете разрезать бутерброд на четыре треугольника. А что касается детей, то для них вообще лучше срезать корочки у хлеба.