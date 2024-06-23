Как лучше всего нарезать сэндвичи с точки зрения науки

Согласно общепринятой точки зрения, бутерброды лучше всего нарезать по диагонали. Правда, точные научные подтверждения этому найти трудно.

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Одна из гипотез гласит, что треугольник, который получается, когда вы разрезаете сэндвич по диагонали, позволяет вам сделать первые два укуса под углом 45 градусов. Корочка у бутербродов оказывается только с одной стороны, также вы легко можете добраться до центра сэндвича, где больше всего начинки.

Ещё один аргумент в пользу сэндвичей в виде треугольников заключается в том, что их удобнее есть.

В целом вы можете разрезать бутерброд на четыре треугольника. А что касается детей, то для них вообще лучше срезать корочки у хлеба.