Любителей мороженого предостерегли от вредных марок

В Самаре предупредили о вредных марках мороженого
В Роскачестве провели проверку 38 торговых марок холодного лакомства.
Специалисты оценили качество сырья, из которого изготавливалось мороженое, а также безопасность и достоверность самой марки.
Заведующая лабораторией Елена Юрьевна рассказала, что в экспертизе учитывалось наличие топингов, орехов, цукатов и шоколада, которые влияют на жировую фазу мороженого.
По результатам исследований, в марках: "Как раньше", "Ля Фам" и "Филевское" - были обнаружены фитостерины. А в брендах "Вкусландия" и "Ленинградское" эксперты выявили отклонения в жирокислотном и триглицеридном составе.
Примечательно, что во многих продуктах замечены нарушения в количестве и содержании молочного жира.
А вот патогенных микроорганизмов, например, сальмонеллы и золотистого стафилококка ни в одном мороженом обнаружено не было. В отличие от кишечной палочки. Ее зафиксировали в "Ермолино" и "Мишка на полюсе".
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное мороженое.