Любителей мороженого предостерегли от вредных марок

В Роскачестве провели проверку 38 торговых марок холодного лакомства.

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Специалисты оценили качество сырья, из которого изготавливалось мороженое, а также безопасность и достоверность самой марки.

Заведующая лабораторией Елена Юрьевна рассказала, что в экспертизе учитывалось наличие топингов, орехов, цукатов и шоколада, которые влияют на жировую фазу мороженого.

По результатам исследований, в марках: "Как раньше", "Ля Фам" и "Филевское" - были обнаружены фитостерины. А в брендах "Вкусландия" и "Ленинградское" эксперты выявили отклонения в жирокислотном и триглицеридном составе.

Примечательно, что во многих продуктах замечены нарушения в количестве и содержании молочного жира.

А вот патогенных микроорганизмов, например, сальмонеллы и золотистого стафилококка ни в одном мороженом обнаружено не было. В отличие от кишечной палочки. Ее зафиксировали в "Ермолино" и "Мишка на полюсе".

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное мороженое.