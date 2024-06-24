Как распознать замороженные тухлые рыбу и мясо: объясняет инфекционист
Между тем замороженные продукты часто могут таить в себе отраву, особенно если их размораживали и замораживали повторно, рассказала ИА RuNews24.ru петербургский врач-инфекционист Виктория Лазарюк.
Употреблять в пищу еду, претерпевшую многократные «переходы через ноль», вредно и опасно для здоровья и жизни. Рыба, например, из-за таких процедур накапливает гистамин. Это токсическое вещество, провоцирующее аллергические реакции.
Гистамин расширяет мелкие кровеносные сосуды, повышает их проницаемость для клеток иммунной системы, вызывает основные симптомы аллергии: покраснение кожи и слизистых оболочек, воспаление, отёк, зуд.
Гистамин может стать причиной анафилактического шока, нередко приводящего к летальному исходу. Самое меньшее зло от передозировки токсином - так называемая гистаминовая мигрень, просто головная боль и тошнота.
В размороженных рыбе и мясе сразу начинают размножаться вредные микроорганизмы. И при следующем цикле заморозки-разморозки их количество возрастет в геометрической прогрессии.
Поэтому, если продукт был разморожен по ошибке, надо положить его в крепкий маринад на несколько часов, и уже потом повторно отправить в морозилку.
«Проверить мороженые рыбу и мясо на свежесть можно следующими способами. Надо проткнуть их разогретым ножом. Если из надреза пойдет неприятный запах, продукт непригоден к употреблению. Размороженную рыбу нужно положить на ладонь. Если голова и хвост повиснут - процесс гниения уже начался. Такой тест называется «проба на акробата», - рассказала ИА RuNews24.ru инфекционист.