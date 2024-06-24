Шеф-повар рассказал, как приготовить вкусный шашлык

Весной и летом многие россияне любят проводить свободное время за шашлыками. Шеф-повар компании «Винегрет» Анатолий Крюков рассказал изданию Newsinfo.Ru, как приготовить идеальный шашлык и подходящий маринад для него. Об этом сообщает Pravda.Ru.

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По мнению эксперта, лучшим вариантом для маринада будет «советская» смесь: уксус, лавровый лист, перец, горошек, соль и, возможно, минеральная вода. Желательно мариновать мясо 12-24 часа, чтобы оно стало более мягким и сочным в процессе жарки. Для мягких видов мяса, таких как свиная шея, говяжья вырезка или корейка барашка, достаточно 6-12 часов, а если мясо жестче – то и время маринования больше.

Важно следить за температурой при готовке, поскольку не все бактерии погибают при обычной жарке, добавил эксперт. Так, при жаре свыше 25 градусов следует избегать маринадов на основе майонеза, кефира, сметаны и прочих кисломолочных продуктов, чтобы предотвратить размножение бактерий, которые могут привести к отравлению.