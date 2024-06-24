Роскачество выявило признаки контрафакта при исследовании риса

Рис — одна из самых любимых круп у россиян. Она и для каши, и для плова, и для супов пригодится. Роскачество решило проверить кубанский рис, так как, по мнению потребителей, его качество упало из-за закрытия мусорного полигона рядом с рисовыми полями. На контроль взяли 17 марок круглозёрного риса.

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Что проверяли

17 марок риса, выращенного преимущественно в Краснодарском крае, проверили по 391 показателю качества и безопасности. Весь рис закупили в 2024 году.

Результаты

Проверка риса на содержание тяжёлых металлов и радионуклидов показала, что по всем показателям превышений не выявлено и рис безопасен. Во всех марках этой крупы нет плесеней и вредителей хлебных запасов, а также пестицидов даже в следовых количествах. Ещё весь рис оказался безопасен по микробиологическим показателям.

Ещё эксперты выяснили, что рис торговых марок «Здоровая семья», «Кубанская кухня», «Щедрый год» даже соответствует опережающим требованиям Роскачества.

В то же время в рисе под марками Агрокомплекс, Prosto, Семейные закрома нашли недовес. Пятикилограмовая упаковка риса Агрокомплекс, вероятно, оказалась контрафактом, уточнили в Роскачестве. А рис марки О’кей Daily не дотягивает до первого сорта по количеству дроблёных ядер.

О том, стоит ли промывать рис и зачем вообще это делают, «Секрет» рассказал в этом материале.

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