Китайский чай: как правильно его заваривать, чтобы не пожалеть?

Вкус чая во многом зависит от того, как его заваривают, и китайский чай совсем не исключение. На самом деле этот процесс требует достаточного количества времени. Именно поэтому на Востоке существуют целые чайные церемонии и своя философия, приготовление этого напитка стало особым видом искусства. О том, как правильно заваривать чай из Китая, чтобы полностью насладиться его вкусом, рассказала сооснователь сети чайных станций бренда TAPIERA Анастасия Махонина.

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«Хотя в нашей чайной карте собрано большое количество напитков с различными компонентами, классический зеленый и черный чай никогда не покинет наши сердца. Это тот случай, когда традиции стоит сохранять. Чашечка свежезаваренного чая – это начало новой истории, погружение в мир вкуса и уникальных ароматов. Но каждый вид чая требует своей технологии заваривания», - поясняет Анастасия Махонина.



Китайский чай полностью открывается, когда соблюдены все основные условия.

«Правильная» вода

Она должна быть мягкой, очищенной. Большим преимуществом считается использование воды из природного источника. Зеленые, белые и желтые сорта чая завариваются чуть остывшей горячей водой, но ни в коем случае не кипятком. Иначе чаинки просто сварятся, и не удастся постигнуть вкусовую гамму и весь купаж. Температура воды для заваривания должна быть не выше 80°С, а настаивать чай не рекомендуется дольше 2-3 минут, в противном случае напиток будет горчить. Именно поэтому у восточных народов принято заваривать чай путем «пролива»: заварку заливают кипятком, настаивают пару минут, а затем разливают в чашки. Таким образом можно поступать 5-8 раз с одной заваркой.

Для черного или красного чая, как его называют в Китае, можно использовать воду более высокой температуры – до 95°С. Пуэры или улуны также не стоит заливать крутым кипятком, а остановиться на температуре 90°С.

Оптимальное количество заварки

Для каждого сорта чая разнится количество используемого сухого сырья. В среднем берется 1 чайная ложка заварки на предполагаемую выпиваемую чашку и плюсом еще одна на заварник. Для улуна и пуэра можно увеличить количество до 7 грамм на 100 грамм горячей воды.

От чая в брикетах или блинах отламывают кусочки примерно по 2 см на одно заваривание. Более точные пропорции определяются опытным путем, ведь это дело вкуса.

Но не стоит во время чаепития досыпать новую заварку к уже заваренной, что нарушит гармонию и разница вкусов только разочарует.

Грамотная техника приготовления

Для китайских сортов чая самым оптимальным способом заваривания считается метод «пролива». Для этого специальный керамический или фарфоровый чайник обдают кипятком, чтобы прогреть. Воду сливают и добавляют необходимое количество заварки и заливают небольшим количеством горячей воды, ее затем также сливают. Это делается, чтобы удалить возможную пыль или ненужные примеси. Далее добавляется вода до верха, настаивается 1-4 минуты, в зависимости от вида чая и разливается по чашкам или сливается в отдельный сосуд.

Китайский чай пьется из небольших чашечек или пиал, это позволяет расслабиться и неспеша насладиться напитком. Такое чаепитие – возможность постигнуть что-то новое и лучше узнать себя.