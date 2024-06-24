Названы способы бюджетно наполнить холодильник на месяц

Для того чтобы экономить на покупке продуктов, перед планированием рациона на месяц нужно определиться, какие продукты можно купить сразу на весь период, а какие нужно докупать регулярно, заверил шеф-повар сервиса «ПриЕм» Сергей Тихонов. В комментарии для «Ленты.ру» эксперт назвал способы бюджетно наполнить холодильник на месяц.
Тихонов отметил, что крупы, ультрапастеризованные молочные продукты, а также замороженное мясо и рыбу можно покупать на месяц вперед, тогда как кисло-молочные продукты, яйца, фрукты, овощи и свежее мясо хранятся намного меньше.
«Заполните холодильник и полку на кухне продуктами, за срок годности которых вы не будете волноваться. Выделите отдельное место под скоропортящиеся продукты. При одном взгляде вам будет понятно, чего не хватает и когда пора обновлять запасы», — посоветовал шеф-повар.
Кроме того, Тихонов призвал ходить в магазин со списком, чтобы не покупать лишние продукты.
Чек-лист рекомендуется делить на ежемесячный, еженедельный и ежедневный. Чем чаще вам нужно ходить в магазин, тем короче будет список, - Сергей Тихонов, шеф-повар
Шеф-повар также назвал примерный перечень продуктов, которые нужно покупать, чтобы получить здоровый рацион без больших финансовых затрат.
Ежемесячный список
- Гречка, булгур, рис, кус-кус, перловка, полтавка (по 800 граммов).
- Макароны (800-1200 граммов).
- Молоко (8-12 литров).
- Картофель (1200-1600 граммов).
- Мука (4 килограмма).
- Подсолнечное масло (литр).
- Соль и сахар (по килограмму).
- Молотый перец (100 граммов).
Еженедельный список
- Помидоры, огурцы, лук (по 300-500 граммов).
- Капуста (килограмм).
- Морковь (500 граммов).
- Сладости (по желанию).
- Мясо и рыба (по килограмму).
- Сыры (300-500 граммов).
- Яблоки, груши, апельсины, виноград (по 200-300 граммов).
- Яйца (10-20 штук).
Ранее диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков предупредил, что вода с лимоном опасна для желудка. По его словам, популярный у адептов здорового питания напиток нельзя пить на пустой желудок, так как он подавляет выработку желудочной кислоты.