Малышева раскрыла неочевидную пользу «уличного» лакомства

Популярное в России «уличное» лакомство — семечки — несет большую пользу для мозга, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, в этом продукте содержится много витамина В1, который помогает формированию нейронных связей.

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Для мозга это пища в прямом смысле этого слова. Семечки для мозга — пища. Впрямую обеспечивают связи между нервными клетками, а связи — это память. Это то, что мы обучаемся и можем делать, — отметила Малышева.



Иммунолог Андрей Продеус объяснил, что человеческому разуму необходимы тиамины (витамин В1), чтобы нервные клетки мозга «общались» друг с другом. С помощью витамина В1 синтезируется ацетилхолин — это фактор, который дает возможность каждой клетке связываться с другой. Однако, предупредил врач, при аллергии на березу употреблять семечки и подсолнечное масло нельзя, так как есть риск перекрестной аллергии.

Кроме того, продолжил офтальмолог Михаил Коновалов, в семечках есть витамин Е, который благотворно влияет на состояние роговицы и хрусталика глаза. Специалист отметил, что в Китае на 400 тысяч человек провели исследование и выяснили, что при употреблении минимум семи миллиграммов витамина в день резко уменьшается развитие возрастной катаракты.

Врачи также опровергли популярное мнение, что из-за семечек повышается риск воспаления аппендицита. Так, уточнил Коновалов, исследования 1969 человек показали, что только у восьми из них было найдено косвенное влияние семечек на аппендицит.

Специалисты советуют выбирать семечки по внешнему виду: крупные, без лишнего запаха. Хранить продукт лучше всего в холодильнике, а добавлять в пищу можно в виде добавки к салату или хлебу. Также из семечек можно готовить соусы.

Ранее Елена Малышева рассказала, что перец чили способен расширять сосуды и снижать артериальное давление. Кроме того, этот плод способен подавлять болевые ощущения. Кардиолог Герман Гандельман добавил, что в перце чили содержится жгучее вещество — капсаицин. Именно он обладает сосудорасширяющим действием. Помимо этого, уточнил Гандельман, капсаицин борется с развитием рака простаты.