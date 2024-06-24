Как выбрать идеальный арбуз

Арбуз — это не только главный летний «десерт», но и повод для разочарования. Сколько раз эта бахчевая культура расстраивала вас отсутствием сладости и розовой водянистой мякотью? Как избежать досадной ошибки, рассказал эксперт по выращиванию арбузов Джордан Картер в интервью изданию Simply Recipes.

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Итак, лучший способ отличить спелый арбуз, по мнению специалиста, — это взять его в руки и посмотреть, есть ли на нем желтая отметина.

«Арбуз должен быть тусклого цвета, а на брюшке, нижней стороне арбуза, должно быть кремово-желтое пятно. Этим местом он касался земли, когда дозревал на солнце», — объяснил Картер.



Если пятно зеленоватое или белое — на сладость можно не рассчитывать.

В популярном способе определить спелость на слух тоже есть доля правды. Постучите по арбузам и берите тот, который издает менее звонкий звук. Еще один необычный вариант — слегка поцарапать кожуру ногтем. Если вы видите бело-зеленый слой, значит, арбуз спелый. У недозрелого «рана» будет темной.

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