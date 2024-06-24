Агроном перечислил ядовитые ягоды, встречающиеся в Подмосковье

Ядовитые ягоды ландыша, дафну и вороний глаз можно встретить в парках в Московской области. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил агроном Владимир Викулов.

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По его словам, ядовитые ягоды растут на невысоких кустарниках.

— Ягоды там «сидячие», примерно как на облепихе, красные, небольшие и аккуратные, но достаточно ядовитые, — пояснил агроном.



По его словам, многие опасные плоды можно спутать с привычными ягодами. Например, вороний глаз похож на чернику или голубику. Отличительной особенностью считается крупный размер ягод, растущих на одном побеге.

Яркие оранжево-красные ягоды на ландышах также чреваты сильным отравлением, передает слова Викулова «Москва 24».

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