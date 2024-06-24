Диетолог назвал главную ошибку в приготовлении чая матча

Чай матча, изготовленный из измельченных листьев растения Camellia sinensis, представляет собой разновидность зеленого чая, который выращивали в Китае и впервые завезли в Японию почти тысячу лет назад.

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В наши дни напиток вновь стал популярен, и готовят его, ориентируясь на самые разные рецепты. Диетолог Брайан Куока Ле рассказал о главной ошибке, которую допускают поклонники матчи.

Добавление молока может ухудшить способность организма усваивать катехины, обращает внимание специалист. В таком случае полезность напитка снижается примерно на 5%.

Главные ошибки при приготовлении кофе со льдом

Речь идет о коровьем молоке, а вот растительное такого эффекта на напиток не оказывает.

Катехины представляют собой антиоксиданты, которые предотвращают повреждение клеток и тканей, спровоцированное свободными радикалами. Катехины помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой и иммунной систем, замедляют процесс старения.

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