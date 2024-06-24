Рецепт мраморного кекса

Простота и изящество в одном десерте: выпекаем мраморный кекс
Мраморный кекс появился в конце XIX века, но пользуется популярностью у хозяек и по сей день. А все из-за довольно простого рецепта его приготовления, необычного вида и мягкого вкуса.
Ингредиенты:
- Мука — 180 г;
- Какао-порошок — 25 г;
- Соль — 1/2 ч. л;
- Сливочное масло — 200 г;
- Сахар — 220 г;
- Экстракт ванили — 1/2 ч. л;
- Яйцо — 5 шт.
Для глазури:
- Шоколад — 30 г;
- Сливочное масло — 20 г;
- Мёд — 1 ч. л.
Процесс приготовления:
- Разогрейте духовку до 160 °С. Слегка смажьте маслом прямоугольную форму для кекса;
- В миске смешайте муку и соль. Взбейте миксером масло с сахаром, добавьте ванильный экстракт. Затем по одному добавляйте яйца, перемешивая. В несколько приемов добавьте муку, быстро перемешивая тесто;
- Разделите тесто пополам между двумя мисками. В одну часть теста добавьте какао и перемешайте;
- Попеременно в произвольном порядке выкладывайте белое и шоколадное тесто в форму. Придайте «мраморный эффект», слегка перемешивая тесто ножом. Разровняйте;
- Выпекайте кекс до готовности, около 1 ч;
- Для глазури растопите шоколад со сливочным маслом и медом, перемешайте и полейте кекс.