Рецепт мраморного кекса

Мраморный кекс появился в конце XIX века, но пользуется популярностью у хозяек и по сей день. А все из-за довольно простого рецепта его приготовления, необычного вида и мягкого вкуса.

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Ингредиенты:

Мука — 180 г;

Какао-порошок — 25 г;

Соль — 1/2 ч. л;

Сливочное масло — 200 г;

Сахар — 220 г;

Экстракт ванили — 1/2 ч. л;

Яйцо — 5 шт.

Для глазури:

Шоколад — 30 г;

Сливочное масло — 20 г;

Мёд — 1 ч. л.

Процесс приготовления: