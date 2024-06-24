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Простота и изящество в одном десерте: выпекаем мраморный кекс

Мраморный кекс появился в конце XIX века, но пользуется популярностью у хозяек и по сей день. А все из-за довольно простого рецепта его приготовления, необычного вида и мягкого вкуса.

Рецепт мраморного кекса
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Мука — 180 г;
  • Какао-порошок — 25 г;
  • Соль — 1/2 ч. л;
  • Сливочное масло — 200 г;
  • Сахар — 220 г;
  • Экстракт ванили — 1/2 ч. л;
  • Яйцо — 5 шт.

Для глазури:

  • Шоколад — 30 г;
  • Сливочное масло — 20 г;
  • Мёд — 1 ч. л.

Процесс приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 160 °С. Слегка смажьте маслом прямоугольную форму для кекса;
  2. В миске смешайте муку и соль. Взбейте миксером масло с сахаром, добавьте ванильный экстракт. Затем по одному добавляйте яйца, перемешивая. В несколько приемов добавьте муку, быстро перемешивая тесто;
  3. Разделите тесто пополам между двумя мисками. В одну часть теста добавьте­ какао и перемешайте;
  4. Попеременно в произвольном порядке выкладывайте белое и шоколадное тесто в форму. Придайте «мраморный эффект», слегка перемешивая тесто ножом. Разровняйте;
  5. Выпекайте кекс до готовности, около 1 ч;
  6. Для глазури растопите шоколад со сливочным маслом и медом, перемешайте и полейте кекс.
Еда