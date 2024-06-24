Эндокринолог рассказал, какие продукты содержат «вредный» сахар

Эндокринолог рассказала, какие продукты содержат «вредный» сахар
По словам врача-эндокринолога Екатерины Зобовой, между свекольным, тростниковым и пальмовым сахаром отсутствуют различия в пользе. Однако все виды сахара одинаково натуральны и не наносят урона организму при употреблении в ограниченных количествах, передает «Медздрав.Инфо».
Специалист уточнила, что ограничить употребление сахара стоит людям с ожирением или избыточной массой тела. При этом, сахар может содержаться не только в таких продуктах, как шоколад, вафли и пирожные. До 20 грамм сахара на 100 грамм продукта содержится в различных соусах, например в кетчупе. В сладких йогуртах и творожных массах содержится около 60 грамм сахара. Также его добавляют в каши быстрого приготовления, колбасные изделия для создания привлекательного внешнего вида и маринованные фрукты в качестве консерванта.
«Сахар не вреден, как не вредны и другие поступающие и обязательные компоненты пищи: белки, жиры, витамины и т. д. Не надо демонизировать продукты питания. Вредных или полезных продуктов не существует, при употреблении их в пищу важен правильный баланс, который прекрасно отражен в средиземноморской диете или питании по принципу Гарвардской тарелки», – добавила врач-гастроэнтеролог Юлия Калугина.