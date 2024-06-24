Эндокринолог рассказал, какие продукты содержат «вредный» сахар

По словам врача-эндокринолога Екатерины Зобовой, между свекольным, тростниковым и пальмовым сахаром отсутствуют различия в пользе. Однако все виды сахара одинаково натуральны и не наносят урона организму при употреблении в ограниченных количествах, передает «Медздрав.Инфо».

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Специалист уточнила, что ограничить употребление сахара стоит людям с ожирением или избыточной массой тела. При этом, сахар может содержаться не только в таких продуктах, как шоколад, вафли и пирожные. До 20 грамм сахара на 100 грамм продукта содержится в различных соусах, например в кетчупе. В сладких йогуртах и творожных массах содержится около 60 грамм сахара. Также его добавляют в каши быстрого приготовления, колбасные изделия для создания привлекательного внешнего вида и маринованные фрукты в качестве консерванта.