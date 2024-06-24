Готовим малатан: рецепт китайского супа в домашних условиях
Китайский суп малатан — это сытное наваристое блюдо для любителей экзотики. Делимся простым рецептом согревающего деликатеса, который можно приготовить самостоятельно.
Ингредиенты
Малатан — это суп-конструктор. В него добавляют морепродукты, лапшу, овощи, мясо, зелень, рыбу, яйца, орехи, грибы, клецки и не только. Поэтому классического рецепта малатана не существует: наполнение блюда зависит от предпочтений готовящего. Мы же приводим лишь пример того, как и из чего можно сварить суп. Вам понадобятся:
- Тофу — 200 г;
- Говядина — 100 г;
- Масло растительное — 2 ст. л.;
- Масло кунжутное — 2 ст. л.;
- Соевый соус — 2 ст. л.;
- Перец чили молотый — 1 ст. л.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Бульон (говяжий, куриный) — 1 л;
- Лапша по вкусу — 100 г;
- Свежая зелень для украшения.
Способ приготовления
Нарежьте говядину слайсами и обжарьте на растительном масле в глубокой кастрюле.
Когда мясо приобретет золотистый цвет, всыпьте к нему тофу, нарезанный кубиками. Готовьте до золотистости.
Измельчите чеснок. Смешайте в соуснике с кунжутным маслом, соевым соусом и перцем. Добавьте к мясу и тофу, перемешайте.
Залейте мясо и тофу бульоном, вскипятите и варите на слабом огне 10 минут.
В отдельной кастрюле сварите лапшу. Когда она приготовится, добавьте ее в суп, перемешайте и варите еще 5 минут.
Разлейте суп по мискам и посыпьте нарезанной зеленью.
Китайский суп малатан готов!
Ранее мы рассказали, как приготовить холодный суп таратор.