Рецепт узбекской сладости Нават

Наватом называют десерт, который очень популярен в Азии — Узбекистане, Иране, Киргизии, Таджикистане и других государствах. Его можно часто встретить на базарах в этих странах. Внешне он напоминает леденцы. Эту необычную сладость подают к чаю или едят отдельно. Делимся рецептом навата.

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Ингредиенты

Сахарный песок — около 1 кг;

Виноградный сок (можно заменить водой) — 500 мл;

Пряности — по вкусу;

Хлопковые нити белого цвета.

Способ приготовления

Для того чтобы приготовить нават, необходимо взять большой казан или другую крупную емкость.

В нее засыпьте сахар и залейте воду так, чтобы соотношение было примерно 1 к 2. Сахара должно быть больше воды. Если хотите, добавьте любимые пряности.

Поставьте емкость на плиту, варите сахарный сироп на небольшом огне. Не забывайте помешивать!

Готовый сироп следует пропустить через сито.

Возьмите другую емкость. На ее стенки с помощью кусочков теста натяните хлопчатобумажные нитки. Залейте в эту посуду горячий сахарный сироп.

Оставьте емкость дня на три-четыре — за это время на нитях как раз образуются кристаллы.

Оставшуюся жидкость из емкости слейте, а нити с наватом снимите. Высушивайте их еще пару дней.

Готово! Вы приготовили нават, прямо как на узбекском базаре.

Делимся необычным рецептом приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно.