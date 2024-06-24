«Меняет правила игры»: австралийка поделилась лайфхаком чистки мандаринов

Австралийка поделилась лайфхаком, позволяющим без лишней суеты очистить мандарин. Вместо того чтобы чистить цитрусовые, их предлагается разрезать прямо посередине, а затем вывернуть наизнанку. Разошедшееся в интернете короткое видео из TikTok привлекло внимание и набрало 14 млн просмотров. Некоторые комментаторы называют этот метод «волшебством из "Гарри Поттера"» и лайфхаком, изменившим их жизнь.

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"Я няня малыша, который одержим мандаринами, и это просто изменило правила игры", — написал один из комментаторов ролика.



Ранее стало известно, как лучше всего приготовить гречку. Опытные хозяйки рассказали, что перед варкой гречку нужно обжаривать. Дело в том, что во время обжарки из нее выделяется гречишное масло, которое делает кашу более мягкой и вкусной. Кроме того, это позволяет лучше раскрыть аромат и вкус ядрышек.

Также обжарка делает ядрышки более плотными. Это позволяет каше быть более рассыпчатой и не склеиваться. Обжаривание гречки способствует тому, что из крупы выделяется влага и исчезают посторонние запахи, из-за чего вкус каши становится более чистым и свежим. Перед обжариванием гречку нужно промыть, чтобы удалить пыль и примеси, и равномерно распределить на сковороде и просушить, пока она не станет насыщенного коричневого цвета.